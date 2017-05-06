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6 мая 2017, 0:04 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Матч Испания — Италия пройдет на стадионе «Реала»

Игра отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Испании и Италии пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», информирует пресс-служба Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

Игра отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Испании и Италии пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу. Увеличить
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Матч состоится 2 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени.

Отметим, что «Реал» крайне редко предоставляет свой стадион для проведения сторонних матчей.

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Нанесение резметки на газон началось на стадионе «Лужники»

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