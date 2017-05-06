МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Рабочие начали наносить игровую разметку на газон стадиона «Лужники». Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на заместителя мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина.