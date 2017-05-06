Матч Испания — Италия пройдет на стадионе «Реала»
Игра отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Испании и Италии пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», информирует
пресс-служба Королевской федерации футбола Испании (RFEF).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матч состоится 2 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени.
Отметим, что «Реал» крайне редко предоставляет свой стадион для проведения сторонних матчей.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter