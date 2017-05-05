Нанесение резметки на газон началось на стадионе «Лужники»
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Рабочие начали наносить игровую разметку на газон стадиона «Лужники». Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на заместителя мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина.
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По его словам, разметка наносится согласно определенным требованиям Международной федерации футбола (ФИФА) и зависит от размера поля и толщины штанги футбольных ворот. «Газон оборудован самыми современными системами дренажа и обогрева, — передает слова Хуснуллина
Размеры поля главной арены чемпионата мира по футболу — 105 м на 68 м. Ширина любой линии разметки строго соответствует регламенту, а кривые линии наносятся со 100-процентной точностью. Глава Стройкомплекса отметил, что линии наносят разметочной машинкой с использованием специальной белой краски BAUFAN для маркировки спортивных площадок. Разметка наносится строго по направлению стрижки газона.
«Перед матчами разметку будут наносить дважды — в обоих направлениях», — добавил Хуснуллин.
Поле обновленного стадиона «Лужники» можно использовать в любое время года благодаря созданной системе обогрева газона. Она позволяет искусственно увеличить температуру поверхности и основания, поэтому игровые характеристики поля сохранятся даже зимой — при температуре до минус 15 градусов.
Матчи чемпионата мира пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. «Лужники» примут матч открытия, один из полуфиналов и финал чемпионата мира.
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