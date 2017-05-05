Апелляционный комитет ФИФА отменил четырёхматчевую дисквалификацию Месси

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В итоге наказание, наложенное на форварда сборной Аргентины, было отменено. Об этом сообщает сайт ФИФА. Санкции сняты из-за отсутствия доказательств.

Напомним, что форвард «альбиселесте» был дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление бокового арбитра во встрече с чилийской командой. Сам Месси сказал, что не оскорблял арбитра, а выругался в воздух. После матча с чилийской сборной Аргентина встретилась в 14-м туре с Боливией и проиграла на выезде со счётом 0:2. Лионель Месси участия в игре из-за дисквалификации не принимал.

На сегодня аргентинцы с 22 очками занимают 5-е место в турнирной таблице.