Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29657720/
5 мая 2017, 16:30 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Апелляционный комитет ФИФА отменил четырёхматчевую дисквалификацию Месси

Апелляционный комитет ФИФА удовлетворил жалобу, поданную аргентинской футбольной ассоциацией от имени Лионеля Месси, против решения, принятого дисциплинарным комитетом ФИФА о дисквалификации игрока.

Апелляционный комитет ФИФА удовлетворил жалобу поданную аргентинской футбольной ассоциацией от имени <span class=error>Лионеля</span> <span class=error>Месси</span> против решения принятого дисциплинарным комитетом ФИФА о дисквалификации игрока. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В итоге наказание, наложенное на форварда сборной Аргентины, было отменено. Об этом сообщает сайт ФИФА. Санкции сняты из-за отсутствия доказательств.

Напомним, что форвард «альбиселесте» был дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление бокового арбитра во встрече с чилийской командой. Сам Месси сказал, что не оскорблял арбитра, а выругался в воздух. После матча с чилийской сборной Аргентина встретилась в 14-м туре с Боливией и проиграла на выезде со счётом 0:2. Лионель Месси участия в игре из-за дисквалификации не принимал.

На сегодня аргентинцы с 22 очками занимают 5-е место в турнирной таблице.

Сборная Аргентины
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов