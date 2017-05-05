Апелляционный комитет ФИФА отменил четырёхматчевую дисквалификацию Месси
Апелляционный комитет ФИФА удовлетворил жалобу, поданную аргентинской футбольной ассоциацией от имени Лионеля Месси, против решения, принятого дисциплинарным комитетом ФИФА о дисквалификации игрока.
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Видимо, что-то случилось...
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В итоге наказание, наложенное на форварда сборной Аргентины, было отменено. Об этом сообщает сайт ФИФА. Санкции сняты
Напомним, что форвард «альбиселесте» был дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление бокового арбитра во встрече с чилийской командой. Сам Месси сказал, что не оскорблял арбитра, а выругался в воздух. После матча с чилийской сборной Аргентина встретилась в 14-м туре с Боливией и проиграла на выезде со счётом 0:2. Лионель Месси участия в игре
На сегодня аргентинцы с 22 очками занимают 5-е место в турнирной таблице.
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