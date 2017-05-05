На рекламную кампанию к ЧМ-2018 в Екатеринбурге потратят 1,5 миллиона рублей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая, ИА УралПолит.Ru. Муниципальное казенное учреждение «Столица Урала» объявило аукцион на оказание услуг по организации и проведению рекламной кампании к чемпионату миру по футболу 2018 года. Стоимость муниципального контакта составляет 1,5 млн рублей.
Согласно документации на сайте госзакупок, подрядчик должен разместить на улицах города рекламные плакаты и баннеры, а в лифтах домов и общественном транспорте — листовки.
Контракт предусматривает аренду рекламных мест победителем аукциона. Реклама должна быть размещена до 26 декабря.
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