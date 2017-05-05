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Однако, результаты апелляции Креспо комментировать отказался.

«Я думаю, мы отлично проделали свою работу. ФИФА попросила нас не распространяться на эту тему в прессе. Когда они объявят своё решение, я смогу рассказать больше.

Наш оптимизм проистекает из ощущения качественно выполненной задачи. Большего я не могу раскрывать, также не могу уточнить, связывался ли Месси с ФИФА с помощью видеоконференции, — приводит слова юриста Goal.

Форвард «альбиселесте» был дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление бокового арбитра во встрече с чилийской командой. Сам Месси сказал, что не оскорблял арбитра, а выругался в воздух.

Marca сообщила, что футболист решил не давать объяснения ФИФА — ни лично, ни с помощью видеоконференции.