Юрист Месси: Мы отлично проделали свою работу, а о результатах аппеляции — позже
Юрист нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси Хуан де Диос Креспо заявил, что апелляция к ФИФА по поводу отмены дисквалификации футболиста состоялась, и команда юристов Месси довольна проделанной работой.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Однако, результаты апелляции Креспо комментировать отказался.
«Я думаю, мы отлично проделали свою работу. ФИФА попросила нас не распространяться на эту тему в прессе. Когда они объявят своё решение, я смогу рассказать больше.
Наш оптимизм проистекает из ощущения качественно выполненной задачи. Большего я не могу раскрывать, также не могу уточнить, связывался ли Месси с ФИФА с помощью видеоконференции, — приводит слова юриста Goal.
Форвард «альбиселесте» был дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление бокового арбитра во встрече с чилийской командой. Сам Месси сказал, что не оскорблял арбитра, а выругался в воздух.
Marca сообщила, что футболист решил не давать объяснения ФИФА — ни лично, ни с помощью видеоконференции.
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