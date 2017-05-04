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4 мая 2017, 22:21 | Футбол: Чемпионат мира | УНИАН

Сборная Аргентины по футболу может разместить тренировочный лагерь перед ЧМ-2018 в Украине

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко провел рабочее совещание в Доме футбола с послом Аргентины в Украине Хосе Альберто Алонсо. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

Посол Аргентины в Украине обсудил такую перспективу с президентом <span class=error>ФФУ</span> Андреем <span class=error>Павелко</span>. Увеличить
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Во время встречи обсуждалась перспектива проведения товарищеского матча между национальными сборными Украины и Аргентины. Также Павелко и Алонсо обсудили возможность организации в Украине тренировочного лагеря сборной Аргентины в преддверии финальной части чемпионата мира по футболу-2018.

«Идея организации тренировочного лагеря в Украине воспринята с большим энтузиазмом нашими аргентинскими коллегами. Сейчас продолжаются переговоры между ФФУ и Ассоциацией футбола Аргентины относительно этого вопроса. Его решение, среди прочего, будет зависеть и от успехов сборной этой страны в квалификации к ЧМ-2018», — рассказал Андрей Павелко.

Относительно перспективы организации тренировочного лагеря для сборной Аргентины в Украине господин Алонсо отметил, что «это было бы фантастически». «Решение, конечно же, будет принимать Ассоциация футбола Аргентины. Но я буду упорно работать, чтобы аргентинская федерация решила организовать такой лагерь в Киеве или другом городе Украины», — отметил Хосе Альберто Алонсо.

Сборная Аргентины
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