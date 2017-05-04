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4 мая 2017, 15:46 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Матч Казахстан — Дания состоится в Алматы

Отборочный матч Чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Казахстана и Дании пройдет в Алматы.

Отборочный матч Чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Казахстана и Дании пройдет в <span class=error>Алматы</span>. Увеличить
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Игра состоится 10 июня на Центральном стадионе, который вмещает 23 804 болельщиков.

Это третья домашняя игра Национальной сборной Казахстана в квалификации Чемпионата мира-2018. Первые два матча против сборных Польши и Румынии, которые прошли на стадионе «Астана Арена» завершились ничейным счетом.

Национальный телеканал «Казахстан» покажет игру в прямом эфире. Начало матча в 22:00 по местному времени.

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