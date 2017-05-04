Мир ЧМ-2018: будет ли пиво на стадионах и бесплатные поезда для болельщиков

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Виктория Хесина, «АиФ»: Давайте начнем с самого известного футбольного объекта страны — стадиона в Петербурге. Вы могли представить, что эта арена станет всероссийским анекдотом? 10 лет строительства, миллиарды рублей, а всё равно — то с газоном непорядок, то крыша протекает.

Алексей Сорокин: Мы изначально отдавали себе отчет в том, что где-то возникнут проблемы. С этим сталкивалась любая страна, принимающая чемпионат мира. Не было такого в истории турнира, чтобы всё по графику, чтобы всё стерильно. Конечно, строительство стадиона в Петербурге заняло больше времени и ресурсов, чем предполагалось. Но главное — результат. Арена сдана в эксплуатацию, получено заключение о соответствии. Просто так давать такое заключение никто не будет — слишком большая ответственность, в том числе и уголовная. На стадионе уже провели какое-то количество мероприятий, а летом он примет матчи Кубка Конфедераций, нравится это кому-то или нет.

Цитата В общем, я предлагаю не фокусироваться на том, чтобы искать «ложку дёгтя», а посмотреть на это под иным углом — в Питере появился большой, красивый стадион. Должен признать, смотрится он великолепно.

— Если выражаться языком процентов, как на сегодня вы оцениваете готовность инфраструктуры к чемпионату мира-2018?

— На этот вопрос в процентах ответить нельзя. Это не количество арматуры или бетона. Я не могу вам сказать: из 100 тонн бетона залили 80, а, значит, готовность — 80%. Есть вещи, к которым просто не получится подойти с точки зрения математики. Главное — у нас нет очевидных провальных областей, которые, скажем, были в Бразилии. Там за полгода до чемпионата мира (2014) стало понятно, что одна ключевая дорога не может быть построена. То есть, сколько бы людей на строительство не нагнали бы, трассы всё равно не будет. У нас такого нет, по срокам более или менее всё нормально. Конечно, строительство тех же стадионов — это сложный процесс: какие-то арены иногда отстают, как сейчас в Самаре. Но это то отставание, которое можно наверстать.

Стадион "Крестовский" в Санкт-Петербурге. РИА "Новости"

— Экономический кризис, надо думать, не прошёл бесследно для большой футбольной стройки?

— Конечно, нет. У нас немного поплыли расчеты из-за курса доллара, от которого мы зависим. Но Правительству удалось сохранить объем бюджета без существенных сокращений. Он по-прежнему превышает 630 млрд. руб.

— Но сокращения всё же были.

— Да. Ведь финансирование подготовки к чемпионату мира осуществляется не только за счёт федерального и региональных бюджетов, но и частными инвесторами. Кто-то из них отказался, скажем, от строительства гостиницы и та ушла из программы чемпионата. Ничего с этим поделать нельзя, такова воля инвестора. Но это нормально, у нас есть «запас прочности». По тем же гостиницам мы вполне справляемся с требованиями ФИФА.

— Вопрос, который часто задают читатели: «Зачем к чемпионату мира надо было строить новые стадионы в Саранске или Волгограде, когда уже есть современная готовая арена в Краснодаре?».

— Допустим, стадион в Краснодаре был бы задействован в программе чемпионата, тогда бы звучал другой вопрос: а за что Краснодарскому краю двойные привилегии (матчи турнира примет арена в Сочи, — Ред.), а почему не дали Саранску? Недовольства были бы в любом случае, всем не угодишь. Обсуждать это, по сути, бессмысленно.

— Но что будет делать Саранск или Волгоград с аренами после 2018 года? Не получится ли так, что дорогостоящее «футбольное наследие» окажется не сильно-то и нужно регионам, учитывая тот факт, что на матчах местных клубов аншлагов не наблюдается?

— Начнем с того, что с самого начала идея была в том, чтобы города, принимающие чемпионат мира, были расположены в европейской части России.

Цитата Мы не могли рисковать и предложить в заявке на право проведения чемпионата мира Дальний Восток или Сибирь — такая концепция не выдержала бы конкуренции. А дальше мы уже смотрели на те регионы, где футбол уже хорошо развивается и где есть потенциал для его развития.

Согласитесь, было бы странно строить стадион там, где нет ни одной футбольной школы. Так вот, у нас во всех городах, принимающих турнир, есть футбольный клуб. Не так важно какие трудности этот клуб испытывает сейчас. Пусть у «Ротора» (Волгоград) или «Мордовии» (Саранск) есть проблемы, но это — проходящее. Главное, есть традиции и футбольный интерес у местных властей. Опять же вы говорите о наследии, но ведь это не только стадионы. Это порядка 100 тренировочных полей, которые потом останутся школам, детям. Объекты энергетики, транспорта, модернизация 11 существующих аэропортов и один новый аэропорт. Всё это инфраструктура гражданского назначения, развитие которой футбол ускорил.

— А по какому принципу выбирали города, которые примут Кубок Конфедераций. Почему это именно Москва, Казань, Петербург и Сочи?

— По очевидной готовности стадионов на весну-2017. В остальных городах арены к этому сроку не могли быть готовы.

Арена "Фишт" в Сочи. РИА "Новости"

Делать или боятся.

— Давайте вспомним лето-2015 и коррупционный скандал в ФИФА, следствием которого стала отставка Йозефа Блаттера. Когда «друг России» ушел с поста главы организации, нигде не ёкнуло? Не показалось, что у нас есть шанс потерять право проведения чемпионата мира?

— Досадная история вышла. Некоторые процессы, происходившие тогда, вызывали удивление. ФИФА лихорадило, какие-то коррупционные дела на другом конце света почему-то пытались привязывать к чемпионату мира в России. Но, честно говоря, ощущения тревоги у нас никогда не было.

Цитата Невозможно готовить чемпионат мира, и всё время бояться. Либо надо делать и не бояться, либо не делать.

Мы выбрали первое и всегда получали от наших партнеров заверения в том, что не существует никаких идей о переносе чемпионата. Их нет, есть только домыслы отдельных людей, пиарящихся на этой теме. Ну и помимо всего прочего, перенос такого мероприятия — это тектонический сдвиг в мировом футболе, для которого нужны фундаментальные причины. Мы же качеством подготовки к турниру никаких поводов не даем. Правительство, президент поддерживают, финансирование выделяется, ничего не секвестрировано.

— Существует ли страховка чемпионата мира?

— Да. Чемпионаты мира и Европы всегда страхуются от форс-мажора, от каких-то непредвиденных обстоятельств — природных катаклизмов, отмены матчей и т. д. Это нельзя описать в двух словах, но такая страховка — вещь многогранная. Однако ФИФА не может застраховать чемпионат мира от переноса, потому что решение о переносе принимает сама ФИФА. Такая страховка абсурдна по своей сути.

Стадион "Лужники" в Москве. РИА "Новости"

— Несколько лет назад вы оценивали число иностранных болельщиков, которые посетят Россию за время чемпионата мира, в 1 млн. человек. Ваши прогнозы изменились, учитывая, внешнеполитическую обстановку? Россия ведь теперь в глазах некоторых — мировое зло.

— Ну, так выглядит Россия в глазах лиц с подвижной психикой (улыбается). А что касается цифры в 1 миллион, мы исходили из некого максимума в своих расчетах.

Цитата Как показывает практика, иностранцев не бывает больше трети от общего количества болельщиков. Такие отправные единицы нужны для контрольно пропускных пунктов, центров выдачи паспортов болельщиков и т. д.

Но любой прогноз сейчас нечем подкрепить или опровергнуть, потому что ещё не начались продажи билетов на чемпионат мира (старт продаж будет объявлен в сентябре, — ред.).

— Виталий Мутко посетовал, что билеты на Кубок Конфедерации продаются не так, как хотелось бы. Вас это тоже смущает?

— Ничего никого не смущает. Конечно, было бы неплохо, если бы все билеты разошлись в первый день. Но в России в принципе не будет такого ажиотажного спроса, как в Бразилии. В плане реализации билетов мы идем в нормальном графике. Опять же нельзя сбрасывать со счетов привычку нашего человека делать всё в последний момент, а также возможно отсутствие привычки совершать приобретение билетов на сайте. Но вот сейчас открылись Центры по продаже билетов — посмотрим, какая будет тенденция.

— Цены на билеты определяло ФИФА?

— Да. И мы с самого начала намекали нашим коллегам на то, что это дороговато для наших граждан, но ценообразование — прерогатива ФИФА, пришлось на каком-то этапе смириться с этим. Однако нам удалось достигнуть договоренности о введении четвертой ценовой категории билетов для граждан РФ, которые идут с существенной скидкой. В общем, мы довольны тем, что получилось.

— То есть этой четвертой категории могло бы и не быть?

— Могло и не быть. На некоторых чемпионатах мира не существовало никаких эксклюзивных цен для граждан страны, принимающей чемпионат. Поэтому сам факт дисконтирования билетов для россиян — уже определенное завоевание.

— Дополнительных скидок для людей с избыточным весом, как в Бразилии-2014, у нас не предусмотрено?

— Нет (улыбается). Это было исключение для Бразилии. Я не знаю, откуда взялась эта традиция особого отношения к людям, страдающим ожирением, но их переговоры с ФИФА тогда были мучительные. Кроме всего прочего, там пришлось столкнуться с тем, что нет чётких критериев для определения избыточного веса. Продавцы в бразильских билетных центрах приходили в недоумение. Представьте, приходит в кассу визуально обычный человек и говорит: «У меня избыточные килограммы, дайте мне 50% скидки». (улыбается).

— Пиво на стадионах будет?

— Да. Это требование ФИФА и их официального спонсора. Поэтому нам пришлось адаптировать свое законодательство, пойти на уступки.

— Как будет осуществляться передвижение между городами во время Кубка Конфедераций и чемпионата мира.

— Билет на матч и паспорт болельщика позволяет забронировать бесплатное место в специально выделенных поездах. Правда, сделать это за день до матча будет нельзя. Транспортным вопросом необходимо озаботиться заранее. Это лимитированная услуга, ограниченная по времени. Мы не можем открыть для болельщиков все поезда. Ведь есть же ещё и обычный пассажирский поток. Люди, независимо от чемпионата мира, куда-то будут ездить. Нельзя лишать их поездок со словами: «Извините, у нас тут футбол».

— А что с авиакомпаниями? Можно ли будет без проблем улететь, скажем, из Саранска в Сочи на матч?

— Мы будем просить авиакомпании поставить специальные рейсы за пределами их обычного полетного графика. Постараемся сделать так, чтобы рейсы были подстроены под расписание матчей. Конечно, для этого нужно посмотреть на спрос. Не получится заставить авиакомпании пускать пустые самолеты. Это должно быть коммерчески оправдано.

— Что-нибудь можете сказать про Церемонию Открытия чемпионата? Ведь, наверняка, уже идет работа над сценарием.

— Работа уже идет, вы правы. Но сказать пока ничего не могу, кроме того, что вы будете приятно удивлены (улыбается).