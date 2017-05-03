Совет ФИФА обсудит подачу заявок на проведение ЧМ-2026 на заседании 9 мая
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) на заседании 9 мая в Бахрейне рассмотрит вопрос подачи заявок на проведение чемпионата мира 2026 года. Это следует из повестки заседания, опубликованной на сайте организации.
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Совет также рассмотрит распределение квот на этот турнир между конфедерациями, поскольку с 2026 года в финальной части чемпионата мира впервые примут участие не 32, а 48 команд. Ранее сообщалось, что этот вопрос также будет рассмотрен конгрессом ФИФА, заседание которого пройдет
Решение об увеличении числа участников финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48 команд было принято на совете ФИФА в декабре прошлого года. Нововведение вступит силу с мирового первенства 2026 года — в финальной стадии турнира будет 16 групп по три команды, две лучшие из каждой группы выйдут в
Ранее в апреле США, Канада и Мексика заявили о желании подать совместную заявку на проведение турнира. В числе претендентов назывались также Англия, Казахстан, Колумбия, Турция/Азербайджан и Австралия/Новая Зеландия. Место проведения соревнований будет названо в мае 2020 года.
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