Определились все участники плей-офф чемпионата мира по пляжному футболу
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Действующий чемпион мира по пляжному футболу сборная Португалии обыграла команду ОАЭ и стала последним участником четвертьфинала чемпионата мира 2017 года, который проходит на Багамских островах. Встреча завершилась в добавленное время со счетом 2:1.
Португальцы заняли второе место в своей группе и стали последним участником стадии четвертьфинала турнира, где встретятся с командой Бразилии. В других четвертьфиналах сыграют сборные Швейцарии и Ирана, Парагвая и Таити, Италии и Сенегала.
Сборная России впервые с 2007 года не сумела попасть в число участников чемпионата мира по пляжному футболу, неудачно выступив в отборочном турнире, прошедшем в сентябре прошлого года в итальянском Езоло. В финальную часть выходили победители четырех отборочных групп, однако подопечные Михаила Лихачева неожиданно уступили путевку полякам.
Чемпионаты мира по пляжному футболу проводятся с 1995 года, с 2005 года турниры проходят под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Бразильская сборная побеждала рекордные 13 раз, но последний ее успех датирован 2009 годом, когда в финале в Дубае (ОАЭ) были повержены швейцарцы.
Два года назад в решающем матче в Эшпинью сборная Португалии победила команду Таити — 5:3, выиграв чемпионат мира во второй раз.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter