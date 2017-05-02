Сборная Ирана обыграла команду Нигерии и вышла в четвертьфинал ЧМ по пляжному футболу

Встреча заключительного тура группы В завершилась победой иранцев в серии пенальти со счетом 4:4 (2:1). Иран набрал 4 очка и занял второе место в группе, которое позволяет принять участие в четвертьфинале турнира. Лидером квартета осталась сборная Италии, добывшая свою третью победу на турнире в матче с мексиканцами — 8:1.

В группе А первое место в очной встрече разыграли сборные Швейцарии и Сенегала. Швейцарцы оказались сильнее в серии пенальти — 6:6 (3:1) и заняли первое место с семью баллами. Сенегал (6 очков) стал вторым. В еще одном матче этой группы хозяйка турнира сборная Багамских островов обыграла эквадорцев со счетом 4:1.

Таким образом, определились две пары четвертьфиналистов — Швейцария сыграет с Ираном, а Италия — с Сенегалом. Оставшиеся участники определятся после третьего тура в группах С и D.

Четвертьфинальная стадия стартует 4 мая.