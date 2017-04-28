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28 апреля 2017, 15:11 | Футбол: Чемпионат мира | УралПолит.ру

Отели и гостиницы Среднего Урала готовятся к ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля, ИА УралПолит.Ru. В уральской столице в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года прошла «Неделя Сервиса», в которой приняли участие специалисты службы хаускипинга отелей, гостиниц и предприятий общественного питания.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, обучающие мероприятия были организованы региональным министерством агропромышленного комплекса и продовольствия. Профессионалы делились опытом работы и рассказали о требованиях санитарных норм и правил к гостиницам. Особый интерес участники семинара проявили к практическим мастер-классам.

В «Неделе сервиса» приняли участие специалисты, которые представляют отели и гостиницы Екатеринбурга и близлежащих городов — Верхней Пышмы, Березовского, Арамильского городского округа, Краснотурьинска, Кировграда, Сухого Лога, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Первоуральска, Заречного, Ревды, Новоуральска.
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