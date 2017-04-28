Отели и гостиницы Среднего Урала готовятся к ЧМ-2018

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, обучающие мероприятия были организованы региональным министерством агропромышленного комплекса и продовольствия. Профессионалы делились опытом работы и рассказали о требованиях санитарных норм и правил к гостиницам. Особый интерес участники семинара проявили к практическим мастер-классам.

В «Неделе сервиса» приняли участие специалисты, которые представляют отели и гостиницы Екатеринбурга и близлежащих городов — Верхней Пышмы, Березовского, Арамильского городского округа, Краснотурьинска, Кировграда, Сухого Лога, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Первоуральска, Заречного, Ревды, Новоуральска.