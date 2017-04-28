Полиция Франции против ЧМ в России и Катаре. Что происходит

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Как сообщил сегодня сайт французской газеты Le Monde, эта инстанция еще в прошлом году открыла предварительное расследование по обвинениям в коррупции, мошенническом сговоре, злоупотреблении влиянием и сокрытии этого злоупотребления. А 20 апреля ее следователи заслушали в качестве свидетеля бывшего главу ФИФА Зеппа Блаттера.

Речь идет, во-первых, о двух бывших членах исполкома ФИФА — экс-президенте УЕФА Мишеле Платини и таитянине Рейнальде Темари, в прошлом президенте Конфедерации футбола Океании.

Платини отлучен от деятельности в футболе на четыре года за получение от ФИФА не оформленной документально суммы в 2 миллиона швейцарских франков. Что касается Темари, то в 2010 году его отстранили от голосования по вопросу о местах проведения чемпионатов мира в связи с обвинением в коррупции. Островитянин стал жертвой спектакля журналистов Sunday Times, выдавших себя за представителей американской заявки. Позже Темари был дисквалифицирован на восемь лет за получение 305 тысяч долларов от катарца Мохаммеда Бин Хаммама.

Во-вторых, правосудие обратило внимание на фигуру в прошлом генерального секретаря ФИФА француза Жерома Вальке, которого убрали из футбола на десять лет, и в отношении которого швейцарская прокуратура завела дело по обвинению в недобросовестном управлении.

Общеизвестно, что 23 ноября 2010 года, то есть за девять дней до голосования по вопросу о месте проведения двух мировых первенств, Платини был на обеде с участием тогдашнего президента Франции Николя Саркози и нынешнего катарского эмира Тамима бин Хамада Аль-Тани. Как заявил впоследствии Блаттер, Платини признался ему, что его попросили «проголосовать в соответствии с французскими интересами». И добавил: «Моя группа не поддержит ту кандидатуру, о которой мы негласно договорились на исполкоме».

«Учитывая присутствие на обеде нынешнего эмира, я предположил, что президент Саркози хотел бы, чтобы я проголосовал за Катар, но он меня об этом не просил», — парировал в мартовском интервью Le Monde Платини, который не скрывал, что поддержал государство Персидского залива.

Согласно Le Mоnde, французские следователи работают в тесном контакте со швейцарской прокуратурой, которая с марта 2015 года расследует обстоятельства предоставления мировых чемпионатов России и Катару. Швейцарцы также изучают дело о выплате своим соотечественником Блаттером 2 миллионов франков Платини, который проходит лишь как свидетель.

В марте прошлого года французы, по просьбе соседей, произвели в связи с этим делом обыск в парижском офисе Французской федерации футбола.