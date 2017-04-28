Полиция Франции против ЧМ в России и Катаре. Что происходит
Национальная финансовая прокуратура Франции заинтересовалась ролью французских граждан в решении вопроса о предоставлении чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов России и Катару.
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Как сообщил сегодня сайт французской газеты Le Monde, эта инстанция еще в прошлом году открыла предварительное расследование по обвинениям в коррупции, мошенническом сговоре, злоупотреблении влиянием и сокрытии этого злоупотребления. А 20 апреля ее следователи заслушали в качестве свидетеля бывшего главу ФИФА Зеппа Блаттера.
Речь идет,
Платини отлучен от деятельности в футболе на четыре года за получение от ФИФА не оформленной документально суммы в 2 миллиона швейцарских франков. Что касается Темари, то в 2010 году его отстранили от голосования по вопросу о местах проведения чемпионатов мира в связи с обвинением в коррупции. Островитянин стал жертвой спектакля журналистов Sunday Times, выдавших себя за представителей американской заявки. Позже Темари был дисквалифицирован на восемь лет за получение 305 тысяч долларов от катарца Мохаммеда Бин Хаммама.
Общеизвестно, что 23 ноября 2010 года, то есть за девять дней до голосования по вопросу о месте проведения двух мировых первенств, Платини был на обеде с участием тогдашнего президента Франции Николя Саркози и нынешнего катарского эмира Тамима бин Хамада
«Учитывая присутствие на обеде нынешнего эмира, я предположил, что президент Саркози хотел бы, чтобы я проголосовал за Катар, но он меня об этом не просил», — парировал в мартовском интервью Le Monde Платини, который не скрывал, что поддержал государство Персидского залива.
Согласно Le Mоnde, французские следователи работают в тесном контакте со швейцарской прокуратурой, которая с марта 2015 года расследует обстоятельства предоставления мировых чемпионатов России и Катару. Швейцарцы также изучают дело о выплате своим соотечественником Блаттером 2 миллионов франков Платини, который проходит лишь как свидетель.
В марте прошлого года французы, по просьбе соседей, произвели в связи с этим делом обыск в парижском офисе Французской федерации футбола.
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