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27 апреля 2017, 21:34 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Блаттер дал показания французской юстиции по делу о ЧМ-2018 и ЧМ-2022

ПАРИЖ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер был заслушан французскими следователями в качестве свидетеля по делу о предоставлении России и Катару прав на проведение чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов. Об этом сообщило агентство AFP, ссылаясь на данные, полученные из следственных кругов.

Бывший глава ФИФА дал показания на территории Швейцарии. Увеличить
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Согласно этим сведениям, 20 апреля Блаттер дал показания на территории Швейцарии, на что было дано разрешение местной юстиции после получения запроса о международном содействии, направленного французскими следственными органами.

Французская прокуратура по финансовым нарушениям открыла предварительное следствие в 2016 году в отношении ФИФА по подозрению в активной коррупции, создании преступной группировки, торговле влиянием и хранении финансовых средств, полученных путем торговли влиянием. Расследуются условия, на которых руководство ФИФА предоставило России и Катару права на проведение чемпионатов мира. Аналогичные расследования ведутся во стороны Швейцарии и США.
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Мутко: Расследование прокуратурой Франции коррупции в ФИФА не должно волновать Россию

Мутко: Расследование прокуратурой Франции коррупции в ФИФА не должно волновать Россию

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Расследование французской прокуратуры по делу о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА) не коснется России. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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