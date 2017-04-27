Блаттер дал показания французской юстиции по делу о ЧМ-2018 и ЧМ-2022

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Согласно этим сведениям, 20 апреля Блаттер дал показания на территории Швейцарии, на что было дано разрешение местной юстиции после получения запроса о международном содействии, направленного французскими следственными органами.

Французская прокуратура по финансовым нарушениям открыла предварительное следствие в 2016 году в отношении ФИФА по подозрению в активной коррупции, создании преступной группировки, торговле влиянием и хранении финансовых средств, полученных путем торговли влиянием. Расследуются условия, на которых руководство ФИФА предоставило России и Катару права на проведение чемпионатов мира. Аналогичные расследования ведутся во стороны Швейцарии и США.