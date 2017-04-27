Блаттер дал показания французской юстиции по делу о ЧМ-2018 и ЧМ-2022
ПАРИЖ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер был заслушан французскими следователями в качестве свидетеля по делу о предоставлении России и Катару прав на проведение чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов. Об этом сообщило агентство AFP, ссылаясь на данные, полученные из следственных кругов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Согласно этим сведениям, 20 апреля Блаттер дал показания на территории Швейцарии, на что было дано разрешение местной юстиции после получения запроса о международном содействии, направленного французскими следственными органами.
Французская прокуратура по финансовым нарушениям открыла предварительное следствие в 2016 году в отношении ФИФА по подозрению в активной коррупции, создании преступной группировки, торговле влиянием и хранении финансовых средств, полученных путем торговли влиянием. Расследуются условия, на которых руководство ФИФА предоставило России и Катару права на проведение чемпионатов мира. Аналогичные расследования ведутся во стороны Швейцарии и США.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter