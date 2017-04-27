Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29577914/
27 апреля 2017, 21:03 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Мутко: Расследование прокуратурой Франции коррупции в ФИФА не должно волновать Россию

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Расследование французской прокуратуры по делу о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА) не коснется России. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Мутко: Расследование прокуратурой Франции коррупции в ФИФА не должно волновать Россию - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее издание Le Monde написало, что финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА), которое, в частности, касается выборов стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов. Прокуратуру заинтересовали в первую очередь французские фигуранты коррупционного скандала.

«Это не первое такое расследование, они занимаются этим уже 10 лет. Чем ближе к чемпионату мира, тем больше будет различных выпадов. Любой повод дискредитировать чемпионат мира в России будет использоваться, мы должны к этому привыкнуть и спокойно к этому относиться», — сказал Мутко.

«Две прокуратуры — американская и швейцарская — уже ведут расследования, на это тратятся бюджетные деньги. Если у правительства Франции есть деньги в бюджете, чтобы расследовать это дело, то пусть это делают», — отметил вице-премьер.

«Я лично это (заметку Le Monde) не читал, это нас не должно волновать. Мы никого не подкупали, представляли свою заявку от души», — сказал Мутко.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: в Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Прокуратура Франции начала предварительное расследование по выборам ЧМ-2018 и 2022

Прокуратура Франции начала предварительное расследование по выборам ЧМ-2018 и 2022

МОСКВА, 27 апр — Р-Спорт. Прокуратура Франции начала предварительное расследование коррупции в ФИФА, которое, в том числе, касается процесса выборов стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, сообщает издание Le Monde.
Еще 7 новостей  Все новости
27 апреля

Мутко: расследование прокуратурой Франции коррупции в ФИФА не должно волновать Россию

Тарпищев: Шарапова здорово вернулась в большой теннис

"Краснодар" обыграл "Амкар" в матче чемпионата России