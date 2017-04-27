Мутко: Расследование прокуратурой Франции коррупции в ФИФА не должно волновать Россию
МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Расследование французской прокуратуры по делу о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА) не коснется России. Об этом ТАСС заявил
вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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Ранее издание Le Monde написало, что финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА), которое, в частности, касается выборов
«Это не первое такое расследование, они занимаются этим уже 10 лет. Чем ближе к чемпионату мира, тем больше будет различных выпадов. Любой повод дискредитировать чемпионат мира в России будет использоваться, мы должны к этому привыкнуть и спокойно к этому относиться», — сказал Мутко.
«Две прокуратуры — американская и швейцарская — уже ведут расследования, на это тратятся бюджетные деньги. Если у правительства Франции есть деньги в бюджете, чтобы расследовать это дело, то пусть это делают», — отметил
«Я лично это (заметку Le Monde) не читал, это нас не должно волновать. Мы никого не подкупали, представляли свою заявку от души», — сказал Мутко.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: в Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде,
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