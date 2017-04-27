Сорокин назвал слухами информацию французских СМИ о расследовании в отношении ЧМ-2018
МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин считает слухами информацию о предварительном расследовании финансовой прокуратуры Франции обстоятельств выборов
стран-организаторов чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов. Об этом Сорокин заявил ТАСС.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В четверг газета Le Monde написала, что финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА), которое, в частности, касается процесса выборов
«Я ничего не знаю про это расследование. У меня есть сильное подозрение, что это очередные слухи. Слухи нам приходится комментировать на протяжении многих лет. Мы уже привыкли к этому, и обсуждать очередную появившуюся информацию уже достаточно скучно», — сказал Сорокин.
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