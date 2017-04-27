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27 апреля 2017, 20:30 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Сорокин назвал слухами информацию французских СМИ о расследовании в отношении ЧМ-2018

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин считает слухами информацию о предварительном расследовании финансовой прокуратуры Франции обстоятельств выборов стран-организаторов чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов. Об этом Сорокин заявил ТАСС.

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В четверг газета Le Monde написала, что финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА), которое, в частности, касается процесса выборов стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов. Как отмечается в статье, опубликованной газетой, французскую прокуратуру заинтересовали в первую очередь французские фигуранты коррупционного скандала.

«Я ничего не знаю про это расследование. У меня есть сильное подозрение, что это очередные слухи. Слухи нам приходится комментировать на протяжении многих лет. Мы уже привыкли к этому, и обсуждать очередную появившуюся информацию уже достаточно скучно», — сказал Сорокин.
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Прокуратура Франции начала предварительное расследование по выборам ЧМ-2018 и 2022

МОСКВА, 27 апр — Р-Спорт. Прокуратура Франции начала предварительное расследование коррупции в ФИФА, которое, в том числе, касается процесса выборов стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, сообщает издание Le Monde.
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