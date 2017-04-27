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27 апреля 2017, 19:40 | Футбол: Чемпионат мира | Известия.Ру

Президент ФИФА надеется, что ЧМ-2018 выиграет сборная из Южной Америки

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пожелал, чтобы чемпионат мира по футболу 2018 года в России выиграла южноамериканская сборная.

<span class=error>Джанни</span> <span class=error>Инфантино</span> отметил что изменения которые происходят в южноамериканском футболе не могут не впечатлять. Увеличить
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«Надеюсь, что победителем ЧМ-2018 станет сборная из Южной Америки. Мое мнение таково: на этом континенте показывают лучший футбол в мире», — сказал Инфантино в ходе конгресса федерации в чилийском Сантьяго.

Он отметил, что изменения, которые происходят в южноамериканском футболе, не могут не впечатлять.

«КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола — ред.) прогрессирует и отлично справляется со своей работой», — подчеркну он.

Футбольный функционер также напомнил, что ФИФА приняла решение расширить представительство южноамериканского региона на чемпионатах мира до шести команд, начиная, с 2026 года.

Напомним, 10 января ФИФА на заседании в швейцарском Цюрихе одобрила решение об увеличении числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд. Новый формат начнет действовать в 2026 году и подразумевает 16 групп по три команды в каждой.

В середине февраля президент ФИФА Джанни Инфантино заявлял, что чемпионат мира по футболу 2026 года может пройти в трех-четырех странах, каждая из которых предоставит от трех до пяти стадионов для проведения игр. По словам главы ФИФА, федерация будет поощрять коллективные заявки, поскольку это «полностью соответствует программе наследия ФИФА».
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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовал Федерацию футбола Албании на 100 тысяч швейцарских франков за поведение болельщиков в матче отборочного этапа чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, против команды Италии. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
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