Федерация футбола Албании оштрафована за поведение фанатов в игре отбора ЧМ-2018
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовал Федерацию футбола Албании на 100 тысяч швейцарских франков за поведение болельщиков в матче отборочного этапа чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, против команды Италии. Об этом сообщает
пресс-служба ФИФА.
Использование болельщиками пиротехнических средств во время матча, который прошел 24 марта, привело к тому, что игра была остановлена на несколько минут. Итальянская футбольная федерация была оштрафована на 15 тысяч швейцарских франков.
Также за поведение фанатов во время матчей отбора ЧМ-2018 были оштрафованы федерации футбола Ирана (50 тыс.), Боснии и Герцеговины (26,5 тыс.), Польши (17,5 тыс.), Черногории (15 тыс.), Бразилии (35 тыс.), Аргентины (20 тыс.) и Мексики (10 тыс.).
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: в Москве,
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