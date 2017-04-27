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27 апреля 2017, 18:17 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Федерация футбола Албании оштрафована за поведение фанатов в игре отбора ЧМ-2018

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовал Федерацию футбола Албании на 100 тысяч швейцарских франков за поведение болельщиков в матче отборочного этапа чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, против команды Италии. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Использование болельщиками пиротехнических средств во время матча, который прошел 24 марта, привело к тому, что игра была остановлена на несколько минут. Итальянская футбольная федерация была оштрафована на 15 тысяч швейцарских франков.

Также за поведение фанатов во время матчей отбора ЧМ-2018 были оштрафованы федерации футбола Ирана (50 тыс.), Боснии и Герцеговины (26,5 тыс.), Польши (17,5 тыс.), Черногории (15 тыс.), Бразилии (35 тыс.), Аргентины (20 тыс.) и Мексики (10 тыс.).

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.
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