На «Екатеринбург-Арене» приступили к подготовке футбольного поля к ЧМ-2018

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе генерального подрядчика проекта «Синара-Девелопмент», сейчас на стадионе выполняется подготовка земляного основания газона, после чего будет уложено еще несколько слоев включающих подсыпку из песка для выравнивания поверхности поля, водонепроницаемую мембрану, решетчатую систему для стабилизации газона, щебень нескольких фракций, грунт.

Затем планируется проложить системы полива, дренажа и обогрева. В июле специалисты приступят к заключительному этапу подготовки поля и произведут посев натурального травяного покрытия.

Обустройство системы кондиционирования «Екатеринбург-Арены» планируется закончить к осени.

«К настоящему моменту начаты все проекты по организации инженерных сетей спортивной арены. На строительной площадке также продолжаются работы по устройству водопровода, теплоснабжения, канализации, внутренних инженерных систем», — отметил генеральный директор компании «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», в марте начались отделочные работы фасада. На объекте проводится монтаж перфорированных панелей на готовые металлоконструкции над историческими стенами стадиона.