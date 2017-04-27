На «Екатеринбург-Арене» приступили к подготовке футбольного поля к ЧМ-2018
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля, ИА УралПолит.Ru. На центральном стадионе Екатеринбурга, который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, приступили к установке системы кондиционирования и подготовке футбольного поля.
Как сообщили «УралПолит.Ru» в
Затем планируется проложить системы полива, дренажа и обогрева. В июле специалисты приступят к заключительному этапу подготовки поля и произведут посев натурального травяного покрытия.
Обустройство системы кондиционирования «Екатеринбург-Арены» планируется закончить к осени.
«К настоящему моменту начаты все проекты по организации инженерных сетей спортивной арены. На строительной площадке также продолжаются работы по устройству водопровода, теплоснабжения, канализации, внутренних инженерных систем», — отметил генеральный директор компании «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.
Как ранее писал «УралПолит.Ru», в марте начались отделочные работы фасада. На объекте проводится монтаж перфорированных панелей на готовые металлоконструкции над историческими стенами стадиона.
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