Глава ФИФА подтвердил, что Южную Америку на ЧМ-2026 представят 6−7 команд

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Инфантино подтвердил, что КОНМЕБОЛ получит 6,5 мест для участия в чемпионате 2026 года, шесть команд по итогам отборочного турнира пройдут напрямую в финальную часть, еще одна сборная проведет стыковые матчи.

«В Южной Америке играют в самый лучший футбол. Надеюсь, что чемпионат мира в России 2018 года выиграет сборная страны вашего континента», — сказал Инфантино.

На предыдущих чемпионатах мира с 32 участниками КОНМЕБОЛ получала по 4,5 места на турнире. Решение об увеличении числа участников финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48 команд было принято на совете ФИФА в декабре прошлого года. Нововведение вступит силу с мирового первенства 2026 года — в финальной стадии турнира будет 16 групп по три команды, две лучшие из каждой группы выйдут в плей-офф.

Окончательное решение по распределению квот будет принято позже. Пока предполагается, что распределение квот будет таким: Европа — 16 сборных, Африка — 9,5 (будут проводиться стыковые матчи), Азия — 8,5, Северная и Центральная Америка, а также Южная Америка — по 6,5, Океания — одна.

С предложением об увеличении числа участников мирового первенства выступал президент ФИФА Инфантино еще год назад в рамках предвыборной кампании. Тогда речь шла о 40 командах, позже предполагаемое число сборных увеличилось до 48. На ближайших двух чемпионатах мира — 2018 года в России и 2022 года в Катаре — традиционно примут участие по 32 команды.