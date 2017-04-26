Сорокин: Система видеоповторов может остаться на российских стадионах после ЧМ-2018

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В среду президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что на чемпионате мира в России будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR — Video Assistant Referee).

«Да, система VAR будет использоваться на чемпионате мира. Останется ли система на российских стадионах после турнира? Мы это сейчас обсуждаем», — прокомментировал ситуацию Сорокин.

Ранее стало известно, что VAR будет установлен на четырех стадионах, которые примут матчи Кубка конфедераций 2017 года — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Вице-премьер РФ, глава оргкомитета турнира Виталий Мутко сообщил ТАСС, что Российский футбольный союз (РФС) хочет сохранить систему на аренах и использовать ее в чемпионате страны.