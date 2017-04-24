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«Вопрос, когда откроются “Лужники”, пока открыт, потому что нам нужно провести тестирование всех систем. Мы готовы принять тестовый матч в октябре-ноябре. Кто сыграет на нем, это вопрос к Российскому футбольному союзу», — заявил Гуляев.