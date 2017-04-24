Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29534776/
24 апреля 2017, 16:46 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

«Лужники» готовы провести тестовый матч в октябре — ноябре 2017 года

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Стадион «Лужники» готов принять тестовый матч в октябре или ноябре текущего года. Об этом журналистам заявил директор департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев.

По словам директора департамента спорта и туризма города Москвы Николая Гуляева вопрос когда откроются Лужники пока открыт. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Вопрос, когда откроются “Лужники”, пока открыт, потому что нам нужно провести тестирование всех систем. Мы готовы принять тестовый матч в октябре-ноябре. Кто сыграет на нем, это вопрос к Российскому футбольному союзу», — заявил Гуляев.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

Легкоатлетка Татьяна Чернова лишена бронзы ОИ-2008 после перепроверки допинг-пробы

Маркин: правоохранительные органы нормально отработали матч "Ростов" - "Спартак"

Хоккеисты Радулов и Зайцев вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ