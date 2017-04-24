«Лужники» готовы провести тестовый матч в октябре — ноябре 2017 года
МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Стадион «Лужники» готов принять тестовый матч в октябре или ноябре текущего года. Об этом журналистам заявил директор департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев.
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«Вопрос, когда откроются “Лужники”, пока открыт, потому что нам нужно провести тестирование всех систем. Мы готовы принять тестовый матч в
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