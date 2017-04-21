«Фонтанка»: На стадионе «Санкт-Петербург» снесут вип-ложи

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Данное решение было принято менеджментом корпорации «Газпром», которое недовольно качеством работ. Выполнять перестройку будет основной подрядчик — компания «Метрострой».

Ранее комиссия по сертификации стадионов РФС удовлетворила заявку «Зенита» на выдачу сертификата стадиону «Санкт-Петербург» для проведения официальных матчей под эгидой организации.

Напомним, что первая игра на стадионе на Крестовском острове должна пройти завтра, 22 апреля. В матче 24-го тура чемпионата России, который начнется в 14.00 по московскому времени, «Зенит» сыграет с «Уралом».