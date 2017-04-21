«Фонтанка»: На стадионе «Санкт-Петербург» снесут вип-ложи
На стадионе «Санкт-Петербург» снесут президентскую ложу, 36
вип-лож, сектор А и зону, предназначенную для футбольных команд, утверждает «Фонтанка».
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Данное решение было принято менеджментом корпорации «Газпром», которое недовольно качеством работ. Выполнять перестройку будет основной подрядчик — компания «Метрострой».
Ранее комиссия по сертификации стадионов РФС удовлетворила заявку «Зенита» на выдачу сертификата стадиону «Санкт-Петербург» для проведения официальных матчей под эгидой организации.
Напомним, что первая игра на стадионе на Крестовском острове должна пройти завтра, 22 апреля. В матче 24-го тура чемпионата России, который начнется в 14.00 по московскому времени, «Зенит» сыграет с «Уралом».
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