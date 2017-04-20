Эксплуатация арены в Петербурге, по данным города, будет стоить 400 млн рублей в год
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Сумма эксплуатационных расходов на стадион «Санкт-Петербург» («Зенит-Арена»), по данным городской администрации, составит около 400 млн рублей в год. Об этом журналистам заявил
вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.
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«Сложно пока сказать, сколько это (величина эксплуатационных расходов) будет. Город заявил, что это примерно 400 млн рублей в год. Но ведь концепция устроена так, что он уже сейчас начнет потихоньку отрабатывать деньги», — сказал Мутко.
Первый футбольный матч на стадионе, вместимость которого составляет около 68 тысяч зрителей, состоится 22 апреля. В рамках 24-го тура чемпионата России «Зенит» сыграет с екатеринбургским «Уралом». В июне и июле 2017 года на арене пройдут четыре матча Кубка конфедераций. Летом 2018 года стадион примет игры чемпионата мира.
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