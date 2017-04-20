ФИФА ответила на требование американского сенатора лишить Россию ЧМ-2018

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«Футбол не способен решить политические проблемы, и ФИФА не может вмешиваться в суверенные вопросы. Однако эта игра имеет силу возвести мосты между культурами и сблизить самых различных людей. Мы выступаем за диалог, взаимопонимание и мир между народами и убеждены, что турниры ФИФА играют в этом отношении важную роль», — гласит заявление организации.

Ранее 20 апреля почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков призвал общественность не обращать внимания на слова Блюменталя. По его мнению, ФИФА не станет реагировать на призывы лишить Россию ЧМ по политическим причинам.

19 апреля Блюменталь направил президенту ФИФА Джанни Инфантино письмо с требованием отобрать у России ЧМ-2018. Как отметил сенатор, поводом к решению должны послужить неоднократные действия российского правительства, противоречащие гуманитарным ценностям ФИФА.