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20 апреля 2017, 17:58 | Футбол: Чемпионат мира | Lenta.Ru

ФИФА ответила на требование американского сенатора лишить Россию ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) ответила на письмо американского сенатора Ричарда Блюменталя, потребовавшего лишить Россию права проведения чемпионата мира 2018 года. Текст заявления ФИФА приводит «Р-Спорт».

Международная федерация футбола (ФИФА) ответила на письмо американского сенатора Ричарда Блюменталя потребовавшего лишить Россию права проведения чемпионата мира 2018 года. В заявлении организации отмечается что футбол не способен решить политических проблем и не должен вмешиваться в суверенные вопросы. Увеличить
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«Футбол не способен решить политические проблемы, и ФИФА не может вмешиваться в суверенные вопросы. Однако эта игра имеет силу возвести мосты между культурами и сблизить самых различных людей. Мы выступаем за диалог, взаимопонимание и мир между народами и убеждены, что турниры ФИФА играют в этом отношении важную роль», — гласит заявление организации.

Ранее 20 апреля почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков призвал общественность не обращать внимания на слова Блюменталя. По его мнению, ФИФА не станет реагировать на призывы лишить Россию ЧМ по политическим причинам.

19 апреля Блюменталь направил президенту ФИФА Джанни Инфантино письмо с требованием отобрать у России ЧМ-2018. Как отметил сенатор, поводом к решению должны послужить неоднократные действия российского правительства, противоречащие гуманитарным ценностям ФИФА.

Мировое первенство 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи чемпионата мира примут 12 стадионов и 11 городов России: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.
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