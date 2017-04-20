«Ростов Арена» будет сдана раньше срока

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В Ростове-на-Дону завершается строительство нового футбольного стадиона к чемпионату мира 2018 года. По информации «Известий», темпы работ превосходят ожидания оргкомитета «Россия-2018»: велика вероятность, что «Ростов Арена» будет сдана в эксплуатацию раньше намеченного срока — уже в октябре-ноябре нынешнего года. Изначально объект планировалось сдать в декабре.

Более того, уже в середине ноября сборная России может провести товарищеский матч на «Ростов Арене». Соперником подопечных Станислава Черчесова, скорее всего, станет сборная Боснии и Герцеговины.

В интервью «Известиям» эту информацию подтвердил вице-премьер правительства РФ по спорту, президент РФС и глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

— У нас есть надежда, что официальный футбольный матч состоится на «Ростов Арене» в 2017 году, — отметил Виталий Мутко. — Мы довольны темпами строительства этого стадиона. Все сообщения о забастовке рабочих — в прошлом. Выплаты им производятся в полном объеме.

«Ростов Арена» является одним из семи стадионов, которые строятся с нуля по инфраструктурной программе (финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Ростовской области). По этой же программе строятся стадионы в Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Саранске и Нижнем Новгороде. Строительство остальных осуществляется за счет городских бюджетов — «Лужники» (Москва), «Казань Арена» и «Крестовский» (Санкт-Петербург). Сочинский стадион «Фишт» принимал церемонию открытия и закрытия Олимпийских игр-2014 и позднее был реконструирован под чемпионат, «Открытие Арена» (Москва) построен на деньги частного инвестора.

Сейчас на «Ростов Арене» завершается укладка щебеночного основания футбольного поля. Общая строительная готовность стадиона составляет около 80%: центр поля готов для укладки инженерных коммуникаций, завершены железобетонные работы и монтаж металлоконструкций кровли.

Почти закончено устройство железобетонных монолитных конструкций, утепление наружных стен фасада, подтрибунного пространства. Завершаются кладка стен и перегородок, штукатурные работы, устройство систем вентиляции, канализации и водопровода. Смонтировано более 18 тыс. кв. м полимерного кровельного покрытия, осталось смонтировать еще 49,5 тыс. кв. м. Завершить эти работы планируется к июню.

Прилегающая территория «Ростов Арены» будет выложена плиткой, общая площадь покрытия — 1,6 тыс. кв. м. Все работы по мощению будут завершены к ноябрю. Всего на благоустройство трех подходов к стадиону планируется потратить 1,3 млрд рублей.

В 2017 и в 2018 годах на условиях софинансирования областного и местного бюджетов планируется закупка 200 автобусов большой вместимости. Также в Ростове будет создан городской центр управления пассажирскими перевозками на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года. На его создание из резервного фонда правительства области в 2017 году выделено 120 млн рублей.

Возведение «Ростов Арены» началось в 2012 году. Стадион будет вмещать 45 тыс. болельщиков. На нем пройдет четыре матча чемпионата мира 2018 года (три матча группового этапа и матч 1/8 финала).