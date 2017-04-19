Мутко: российское ТВ готово заплатить за показ ЧМ-2018 на 15-20% больше, чем ЧМ-2014

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«Наши каналы готовы заплатить сумму на 15−20 процентов больше, чем за права на чемпионат мира в Бразилии, нет вопросов. Но когда цена за права выше в разы (чем цена за права предыдущего чемпионата мира), то каналы не смогут окупить их приобретение. Это простая вещь, все можно подсчитать на калькуляторе, просто нужно взять 90 минут матча и сумму, которую можно заработать за это время на рекламе», — сказал он.

Ранее Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» не согласились приобретать телеправа на Кубок конфедераций — 2017 и чемпионат мира — 2018 за $120 млн, которые затребовала Международная федерация футбола (ФИФА). За показ чемпионата мира 2014 года российские каналы заплатили около $32 млн.