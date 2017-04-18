Кремль не комментирует ситуацию вокруг стадиона в Санкт-Петербурге
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 апреля. /ТАСС/. Кремль не будет комментировать ситуацию вокруг строительства стадиона «Санкт-Петербург» («Зенит-Арена») в
Санкт-Петербурге. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к сообщениям о нарушениях при возведении данного объекта.
«Я не буду комментировать ситуацию вокруг стадиона, у нас много контрольных ведомств, у нас много ведомств, которые являются подрядчиками, исполнителями (строительства), это
«Не считаю возможным комментировать эту тему», — еще раз подчеркнул представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что инспекция
Стадион был заложен в 2007 году, его проект неоднократно корректировали, каждый раз стоимость арены увеличивалась. Последняя сметная стоимость превысила 43 млрд рублей. На стадионе пройдут матчи Кубка Конфедераций в июне этого года и чемпионат мира по футболу в 2018 году.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter