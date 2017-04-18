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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29467079/
18 апреля 2017, 14:40 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Кремль не комментирует ситуацию вокруг стадиона в Санкт-Петербурге

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 апреля. /ТАСС/. Кремль не будет комментировать ситуацию вокруг строительства стадиона «Санкт-Петербург» («Зенит-Арена») в Санкт-Петербурге. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к сообщениям о нарушениях при возведении данного объекта.

«Я не буду комментировать ситуацию вокруг стадиона, у нас много контрольных ведомств, у нас много ведомств, которые являются подрядчиками, исполнителями (строительства), это все-таки предмет для их дискуссий и определения целесообразность тех или иных дополнительных (трат)», — сказал Песков.

«Не считаю возможным комментировать эту тему», — еще раз подчеркнул представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что инспекция Санкт-Петербургского УФАС нашла нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок при заключении контракта между комитетом по строительству города и компанией «Метрострой» на сумму 952 млн рублей на благоустройство территории у стадиона, однако не возбудила дело об административном правонарушении, поскольку такое решение уже вынесено контролирующим органом.

Стадион был заложен в 2007 году, его проект неоднократно корректировали, каждый раз стоимость арены увеличивалась. Последняя сметная стоимость превысила 43 млрд рублей. На стадионе пройдут матчи Кубка Конфедераций в июне этого года и чемпионат мира по футболу в 2018 году.
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