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18 апреля 2017, 12:11 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

ФАС будет проводить новые проверки, связанные со стадионом «Санкт-Петербург»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба продолжит проводить проверки по стадиону «Санкт-Петербург» («Зенит-Арена»). Контракты до 1 млрд будет изучать Санкт-Петербургское УФАС, свыше этой суммы — центральный аппарат ФАС. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Санкт-Петербургского УФАС Петр Яковлев.

«Самый яркий пример: заключенный на сумму свыше 900 млн рублей контракт на благоустройство территории вокруг стадиона “Зенит-Арена”, заключенный у единственного поставщика. По данному нарушению нашими коллегами из комитета финансового контроля был наложен штраф в 50 тысяч рублей (максимально возможная сумма по закону — прим. ТАСС) на должностное лицо, явно не сопоставимый суммой с учетом суммы контракта. Понятно, что стадион “Зенит-Арена” вызывает большой общественный интерес, но там основная масса контрактов, связанных со стадионом, превышает 1 млрд рублей. Соответственно, дела рассматриваются в центральном аппарате Федеральной антимонопольной службы», — сказал он.

«Процесс, скорее всего, будет еще очень долго продолжаться. По имеющимся сведениям, очень много работ, требующих переделки, соответственно, будут новые госзаказы», — добавил Яковлев.

Ранее сообщалось, что инспекция Санкт-Петербургского УФАС нашла нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок при заключении контракта между комитетом по строительству города и компанией «Метрострой» на сумму 952 млн рублей на благоустройство территории у стадиона, однако не возбудила дело об административном правонарушении, поскольку такое решение уже вынесено контролирующим органом.

Стадион был заложен в 2007 году, его проект неоднократно корректировали, каждый раз стоимость арены увеличивалась. Последняя сметная стоимость превысила 43 млрд рублей. На стадионе пройдут матчи Кубка Конфедераций в июне этого года и Чемпионат мира по футболу в 2018 году.
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