Благоустройство «Ростов Арены» обойдётся в 1,3 млрд рублей

Всего на благоустройство трёх подходов к стадиону планируется потратить 1,3 млрд рублей, в том числе на инженерную подготовку, строительно-монтажные работы и технологическое присоединение к сетям, сообщает сайт правительства Ростовской области.

С западной стороны запланирован пешеходный бульвар без проезжей части с озеленением и установкой малых архитектурных форм с подсветкой объектов благоустройства, а также парковки различных клиентских групп, в том числе для маломобильных групп населения.

С восточной стороны стадиона сформированы основные пешеходные пути с благоустройством прилегающих территорий, места для посадки и высадки из шаттлов. В южной части участка строительства стадиона предусмотрено устройство площадок для высадки пассажиров, автомобильные парковки, пешеходные объекты.

Прилегающая территория «Ростов Арены» будет выложена плиточным покрытием, общая площадь которого 1,6 тыс. квадратных метров. Все работы по мощению будут завершены к ноябрю текущего года.