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Наканцне арену Металист, которая через месяц примет финала Кубка Украины, проинспектировал президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко и остался доволен увиденным, а вместе с губернатором Харьковской области Юлией Светличной обговорил возможность проведения ближайшего домашнего матча отбора на чемпионат мира-2018 против Турции в Харькове. С таким предложением Светличная уже обратилась в ФФУ.

«Нам удалось привезти в Харьков европейские матчи, за что отельное спасибо федерации футбола Украины. В самые сложные время нам удалось дать толчок развития футбола в Харьковской области», — сказала Светличная в интервью телеканалу Футбол 1.

При этом Андрей Павелко думает, что Исполком единогласно поддержит идею проведения матча с турками в Харькове: «За короткий срок после возвращения в Харьков международных матчей мы уже увидели здесь и сборную, и “Шахтер”, а сегодня мы обсудили предложение по матчу Украина — Турция. Думаю, на Исполкоме будет единогласная поддержка».

Напомним, в текущем календарном году в Харьков переехал «Шахтер», который ранее играл свои домашние матчи во Львове.

Как сообщал УНИАН, матч 7-го тура отбора на ЧМ-2018 Украина — Турция состоится 2 сентября. На данный момент в турнирной таблице соперники делят 3−4 места, набрав по 8 очков. Лидирует команда Хорватии (13), следом идет Исландия (10).