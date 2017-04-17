Медведев сообщил, что подписал постановление по требованиям безопасности во время ЧМ

«Особенно важно уделять внимание большим скоплениям людей, где обычно стараются появиться террористы. Тем более, что у нас в будущем намечается ряд крупных международных соревнований, включая Кубок конфедераций, чемпионат мира по футболу и Универсиаду, которая будет в Красноярске в 2019 году. Три больших мероприятия. Я подписал постановление, которое определяет требования к защищенности гостиниц от возможных террористических угроз, определяет, как работать на этих объектах и смежных объектах, утверждены формы паспорта безопасности этих объектов», — сказал Медведев.