Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29454419/
17 апреля 2017, 14:11 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Медведев сообщил, что подписал постановление по требованиям безопасности во время ЧМ

ГОРКИ, 17 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление по требованиям безопасности в гостиницах и смежных с ними объектах во время чемпионата мира по футболу 2018 года, Кубка конфедераций 2017 года и зимней Универсиады в Красноярске в 2019 году.

«Особенно важно уделять внимание большим скоплениям людей, где обычно стараются появиться террористы. Тем более, что у нас в будущем намечается ряд крупных международных соревнований, включая Кубок конфедераций, чемпионат мира по футболу и Универсиаду, которая будет в Красноярске в 2019 году. Три больших мероприятия. Я подписал постановление, которое определяет требования к защищенности гостиниц от возможных террористических угроз, определяет, как работать на этих объектах и смежных объектах, утверждены формы паспорта безопасности этих объектов», — сказал Медведев.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Футбольная символика украсит улицы Москвы в преддверии ЧМ-2018

Футбольная символика украсит улицы Москвы в преддверии ЧМ-2018

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Москва будет украшена флагами с символикой Международной федерации футбола (ФИФА) к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира 2018 года, также будут размещены фигуры талисмана мирового первенства — волка Забиваки. Как сообщил руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев, сейчас ведется разработка единой концепции тематического оформления города.
Еще 7 новостей  Все новости
14 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Норвежский лыжник: раньше я шутил про предложение Путина, а сейчас задумался

Балерина из Большого: откровенные фото любви фигуриста Жиганшина