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17 апреля 2017, 10:26 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Футбольная символика украсит улицы Москвы в преддверии ЧМ-2018

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Москва будет украшена флагами с символикой Международной федерации футбола (ФИФА) к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира 2018 года, также будут размещены фигуры талисмана мирового первенства — волка Забиваки. Как сообщил руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев, сейчас ведется разработка единой концепции тематического оформления города.

В общей сложности в Москве разместят несколько десятков различных композиций из флагов с символикой ФИФА. Увеличить
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«В общей сложности в Москве разместят несколько десятков различных композиций из флагов с символикой ФИФА. Также установим в разных точках города официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года — волка Забиваку», — сказал Гуляев в интервью, опубликованном на сайте столичной мэрии.

По его словам, в стилистике Кубка конфедераций и чемпионата мира будет оформлена и «последняя миля» — территория вокруг стадиона «Спартак» начиная от одноименной станции метро. Символику Кубка конфедераций и чемпионата мира уже можно увидеть на рекламных носителях на улицах столицы.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В турнире примут участие сборные России, Португалии, Новой Зеландии, Мексики, Германии, Австралии, Чили и Камеруна.
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