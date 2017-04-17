Футбольная символика украсит улицы Москвы в преддверии ЧМ-2018

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«В общей сложности в Москве разместят несколько десятков различных композиций из флагов с символикой ФИФА. Также установим в разных точках города официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года — волка Забиваку», — сказал Гуляев в интервью, опубликованном на сайте столичной мэрии.