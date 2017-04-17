Проезд для болельщиков ЧМ-2018 в Екатеринбурге будет бесплатным

«Постановляю утвердить положение о порядке предоставления зрителям спортивных соревнований, волонтерам и лицам, включенным в списки ФИФА, права на бесплатный проезд автомобильным транспортом, кроме легкового такси, в городском сообщении, городским наземным электрическим транспортом и метрополитеном в период проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге», — сказано там.

Согласно документу, финансирование расходов на компенсацию недополученных доходов перевозчиков будет осуществляться за счет средств областного бюджета, передаваемых бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» в форме межбюджетного трансферта. «Комитету по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Екатеринбурга поручено обеспечить работу общественного транспорта на маршрутах спортивных соревнований, а также разработать и утвердить порядок компенсации недополученных доходов перевозчиков», — отмечается в постановлении.