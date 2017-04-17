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17 апреля 2017, 9:59 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Проезд для болельщиков ЧМ-2018 в Екатеринбурге будет бесплатным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Бесплатный проезд будет организован для зрителей матчей группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге. Об этом говорится в постановлении главы администрации города Александра Якоба, которое опубликовано на официальном сайте городской администрации.

«Постановляю утвердить положение о порядке предоставления зрителям спортивных соревнований, волонтерам и лицам, включенным в списки ФИФА, права на бесплатный проезд автомобильным транспортом, кроме легкового такси, в городском сообщении, городским наземным электрическим транспортом и метрополитеном в период проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге», — сказано там.

Согласно документу, финансирование расходов на компенсацию недополученных доходов перевозчиков будет осуществляться за счет средств областного бюджета, передаваемых бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» в форме межбюджетного трансферта. «Комитету по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Екатеринбурга поручено обеспечить работу общественного транспорта на маршрутах спортивных соревнований, а также разработать и утвердить порядок компенсации недополученных доходов перевозчиков», — отмечается в постановлении.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.
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