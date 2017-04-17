Проезд для болельщиков ЧМ-2018 в Екатеринбурге будет бесплатным
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Бесплатный проезд будет организован для зрителей матчей группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге. Об этом говорится в постановлении главы администрации города Александра Якоба, которое опубликовано на официальном сайте городской администрации.
«Постановляю утвердить положение о порядке предоставления зрителям спортивных соревнований, волонтерам и лицам, включенным в списки ФИФА, права на бесплатный проезд автомобильным транспортом, кроме легкового такси, в городском сообщении, городским наземным электрическим транспортом и метрополитеном в период проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге», — сказано там.
Согласно документу, финансирование расходов на компенсацию недополученных доходов перевозчиков будет осуществляться за счет средств областного бюджета, передаваемых бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» в форме межбюджетного трансферта. «Комитету по транспорту, организации дорожного движения и развитию
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве,
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