Победитель ралли «Дакар» Сергей Карякин стал послом Екатеринбурга на ЧМ-2018

Сертификат посла Карякину вручил заместитель главы администрации Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Представление Карякина как члена команды послов Екатеринбурга прошла на матче «Урал» — «Томь» 16 апреля.

«Для меня большая честь стать послом от Екатеринбурга. Я буду стараться продолжать побеждать на самых крупных и престижных гонках и прославлять нашу страну и наш город на мировой арене. Знаю, что в 2018 году мы справимся с ролью города-организатора мирового футбольного первенства на отлично. Хочется, чтобы все — спортсмены, болельщики, жители и гости города — испытали самые яркие эмоции от этого праздника. Надеюсь, чемпионат мира станет важной частью истории Екатеринбурга», — отметил Сергей Карякин.

Напоминаем, послы принимают участие в продвижении образа и традиций города-организатора чемпионата мира по футболу FIFA 2018. В команду послов уральской столицы помимо Сергея Карякина входят: композитор и драматург Александр Пантыкин, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, игрок сборной России по футболу Олег Шатов, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ирина Зильбер, чемпион мира по хоккею Павел Дацюк, музыкант Вячеслав Бутусов.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», свердловчанин Сергей Карякин стал первым российским гонщиком, выигравшем престижную гонку «Дакар-2017» в зачете квадроциклов.