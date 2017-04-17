Победитель ралли «Дакар» Сергей Карякин стал послом Екатеринбурга на ЧМ-2018
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля, ИА УралПолит.Ru. Российский квадроциклист, победитель ралли «Дакар-2017» Сергей Карякин стал послом Екатеринбурга как
города-организатора чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
Сертификат посла Карякину вручил заместитель главы администрации Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин, сообщает
Представление Карякина как члена команды послов Екатеринбурга прошла на матче «Урал» — «Томь» 16 апреля.
«Для меня большая честь стать послом от Екатеринбурга. Я буду стараться продолжать побеждать на самых крупных и престижных гонках и прославлять нашу страну и наш город на мировой арене. Знаю, что в 2018 году мы справимся с ролью
Напоминаем, послы принимают участие в продвижении образа и традиций
Как ранее писал «УралПолит.Ru», свердловчанин Сергей Карякин стал первым российским гонщиком, выигравшем престижную гонку «Дакар-2017» в зачете квадроциклов.
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