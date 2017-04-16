Источник: Месси не поедет на рассмотрение апелляции и не планирует извиняться

Ранее СМИ сообщили, что если Месси 4 мая прилетит в Швейцарию и встретится с представителями ФИФА во время рассмотрения дела, то, скорее всего, его дисквалификацию сократят до двух матчей.



Президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа встретился с Месси, чтобы убедить его поехать в Швейцарию, но футболист сообщил, что не намерен ехать в Цюрих и извиняться за своё поведение. Также Месси добавил, что до сих не получил никакого официального уведомления от ФИФА.



Форвард «Барселоны» был дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление бокового арбитра во встрече отбора ЧМ-2018 с командой Чили (1:0). Сам Месси сказал, что не оскорблял арбитра, а выругался в воздух.



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