Дисквалификация Месси в сборной Аргентины может быть сокращена до двух матчей

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В конце марта Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о четырехматчевой дисквалификации Месси за оскорбление помощника судьи во встрече отборочного этапа чемпионата мира с командой Чили.

По информации издания, для сокращения дисквалификации Месси необходимо 4 мая прилететь в Швейцарию и встретиться с представителями ФИФА во время рассмотрения его дела. Чтобы убедить аргентинца в необходимости личного присутствия на заседании, в Барселону специально прилетел президент Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапия.

Матч Аргентина — Чили прошел 23 марта в Буэнос-Айресе и завершился победой хозяев со счетом 1:0, единственный мяч забил Месси, реализовавший на 16-й минуте пенальти. Бразильские арбитры, обслуживавшие встречу, после решения ФИФА отметили, что не слышали никаких оскорблений со стороны нападающего. Месси же заявил, что действительно выругался, но его слова были адресованы не арбитру.

Без Месси аргентинцы уже провели одну встречу в рамках отбора к чемпионату мира 2018 года, в которой уступили команде Боливии (0:2). Команде предстоят матчи со сборными Уругвая, Венесуэлы и Перу.