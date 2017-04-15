Дисквалификация Месси в сборной Аргентины может быть сокращена до двух матчей
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Дисквалификация футболиста сборной Аргентины Лионеля Месси в международных матчах может быть сокращена с четырех до двух встреч. Об этом пишет аргентинское издание La Nacion.
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В конце марта Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о четырехматчевой дисквалификации Месси за оскорбление помощника судьи во встрече отборочного этапа чемпионата мира с командой Чили.
По информации издания, для сокращения дисквалификации Месси необходимо 4 мая прилететь в Швейцарию и встретиться с представителями ФИФА во время рассмотрения его дела. Чтобы убедить аргентинца в необходимости личного присутствия на заседании, в Барселону специально прилетел президент Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапия.
Матч Аргентина — Чили прошел 23 марта в
Без Месси аргентинцы уже провели одну встречу в рамках отбора к чемпионату мира 2018 года, в которой уступили команде Боливии (0:2). Команде предстоят матчи со сборными Уругвая, Венесуэлы и Перу.
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