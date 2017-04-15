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15 апреля 2017, 13:43 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Мутко высоко оценил подготовку Саранска к ЧМ-2018

Комиссия во главе с заместителем председателя правительства РФ, президентом РФС Виталием Мутко проинспектировала подготовку Саранска к ЧМ-2018.

В рабочем визите также приняли участие генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, а также представители федеральных министерств и ведомств, руководство Республики Мордовия и Саранска.

«С момента последнего визита в республику проделана колоссальная работа. На объектах, возводимых к чемпионату мира, работа идет интенсивно, и важно сохранить взятые темпы. Все запланированные мероприятия реализуются в срок, что очень важно, поскольку появляется возможность протестировать некоторые из возводимых объектов заблаговременно», — цитирует Мутко сайт ФИФА.
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