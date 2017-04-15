Мутко высоко оценил подготовку Саранска к ЧМ-2018
Комиссия во главе с заместителем председателя правительства РФ, президентом РФС Виталием Мутко проинспектировала подготовку Саранска к ЧМ-2018.
В рабочем визите также приняли участие генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, а также представители федеральных министерств и ведомств, руководство Республики Мордовия и Саранска.
«С момента последнего визита в республику проделана колоссальная работа. На объектах, возводимых к чемпионату мира, работа идет интенсивно, и важно сохранить взятые темпы. Все запланированные мероприятия реализуются в срок, что очень важно, поскольку появляется возможность протестировать некоторые из возводимых объектов заблаговременно», — цитирует Мутко сайт ФИФА.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter