Месси поедет в штаб-квартиру ФИФА для разбирательства по оскорблению судьи

Игрок будет присутствовать при разбирательстве, информирует Mundo Deportivo.



В этой игре футболист «Барселоны» обругал бокового судью нецензурными словами, после чего ФИФА дисквалифицировала его на четыре матча и наложила на него денежный штраф в размере 10 тыс. швейцарских франков. Сам Месси сказал, что не оскорблял арбитра, а выругался в воздух.



Ассоциация футбола Аргентины (AFA) намерена убедить дисциплинарный комитет ФИФА, что сказанная Месси фраза является сленгом, а не оскорблением. Королевская академия испанского языка определяет произнесенную игроком фразу «la concha de tu madre» как «идиома, значение которой не определяется составными частями», т.е. отдельными словами.



Королевская академия испанского языка — научное учреждение, основанное в Испании, целью которого является изучение испанских языка и литературы, а также выполнение функции регулятора языковой и литературной нормы современного испанского языка во всех территориях его бытования.