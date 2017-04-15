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15 апреля 2017, 12:54 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Месси поедет в штаб-квартиру ФИФА для разбирательства по оскорблению судьи

ФИФА 4 мая проведет встречу с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси, чтобы выслушать объяснения игрока в связи с его поведением в матче 13-го тура отборочного турнира чемпионата мира с национальной командой Чили (1:0).

Игрок будет присутствовать при разбирательстве, информирует Mundo Deportivo.

В этой игре футболист «Барселоны» обругал бокового судью нецензурными словами, после чего ФИФА дисквалифицировала его на четыре матча и наложила на него денежный штраф в размере 10 тыс. швейцарских франков. Сам Месси сказал, что не оскорблял арбитра, а выругался в воздух.

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) намерена убедить дисциплинарный комитет ФИФА, что сказанная Месси фраза является сленгом, а не оскорблением. Королевская академия испанского языка определяет произнесенную игроком фразу «la concha de tu madre» как «идиома, значение которой не определяется составными частями», т.е. отдельными словами.

Королевская академия испанского языка — научное учреждение, основанное в Испании, целью которого является изучение испанских языка и литературы, а также выполнение функции регулятора языковой и литературной нормы современного испанского языка во всех территориях его бытования.

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