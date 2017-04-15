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15 апреля 2017, 11:36 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Серхио Рамос: Я должен поддерживать равновесие в сборной Испании, иначе мы не попадем на ЧМ-2018

Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос призвал партнера по национальной команде Жерара Пике из «Барселоны» не допускать резких высказываний в отношении мадридского клуба.

По мнению Рамоса, подобная критика может негативно отразиться на шансах Испании поехать на чемпионат мира-2018.

— Думаю, Пике, несмотря на слова о «Реале», не думает ничего плохого о партнерах из сборной, — цитирует AS Рамоса. — Но когда он ругает «Реал», то это переносится на его игроков. Подобного можно избежать.

Думаю, Жерар поймет это. Я, как капитан, должен поддерживать равновесие и хорошую атмосферу в сборной, потому что если я этого не сделаю, то мы можем не попасть в Россию на ЧМ-2018 и остаться дома.

Сборная Испании
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