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14 апреля 2017, 20:29 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Победитель ралли «Дакар» Карякин стал послом ЧМ-2018 по футболу

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Победитель ралли «Дакар» 2017 года в классе квадроциклов Сергей Карякин стал послом Екатеринбурга как города-организатора чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом гонщик сообщил на своей официальной странице в Instagram.

«С сегодняшнего дня я стал послом Екатеринбурга, города-организатора чемпионата мира по футболу 2018 года. Большая честь для меня, я буду рад максимально поддержать родной город в этом спортивном событии», — заявил Карякин.

Кроме того, гонщик сообщил, что 16 апреля примет участие в открытии матча 23-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Томью».

Матчи чемпионата мира состоятся на 12 стадионах в 11 городах России (Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Самара, Саранск, Калининград, Волгоград, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Нижний Новгород) с 14 июня по 15 июля 2018 года. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.
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