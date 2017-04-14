Победитель ралли «Дакар» Карякин стал послом ЧМ-2018 по футболу

«С сегодняшнего дня я стал послом Екатеринбурга, города-организатора чемпионата мира по футболу 2018 года. Большая честь для меня, я буду рад максимально поддержать родной город в этом спортивном событии», — заявил Карякин.

Кроме того, гонщик сообщил, что 16 апреля примет участие в открытии матча 23-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Томью».