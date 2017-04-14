Победитель ралли «Дакар» Карякин стал послом ЧМ-2018 по футболу
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Победитель ралли «Дакар» 2017 года в классе квадроциклов Сергей Карякин стал послом Екатеринбурга как
города-организатора чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом гонщик сообщил на своей официальной странице в Instagram.
«С сегодняшнего дня я стал послом Екатеринбурга,
Кроме того, гонщик сообщил, что 16 апреля примет участие в открытии матча 23-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Томью».
Матчи чемпионата мира состоятся на 12 стадионах в 11 городах России (Москва,
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