Не сбавлять темп: Виталий Мутко оценил ход подготовки Саранска к ЧМ-2018
САРАНСК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/.
Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко в пятницу побывал в Саранске, чтобы лично посмотреть, как город готовится к чемпионату мира по футболу 2018 года.
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Вместе с генеральным директором оргкомитета «Россия-2018» Алексеем Сорокиным и временно исполняющим обязанности главы Мордовии Владимиром Волковым он оценил ход реконструкции аэропорта, побывал на стройке «Мордовии-Арены», на тренировочной площадке футбольного клуба «Мордовия», ознакомился с ходом строительства пятизвездочной гостиницы и
По итогам визита
Аэропорт требует особого внимания
После совещания Мутко рассказал журналистам, что удовлетворен тем, как Мордовия готовится к турниру. Он отметил, что регион проделал огромную работу со времени его последнего приезда. При этом особое внимание
«Около 66 объектов реализуется в Саранске — это аэропорт, гостиницы, медицинские учреждения,
Сейчас завершаются работы по строительству металлоконструкций каркаса здания терминала аэропорта. Готовность монтажа металлоконструкций составляет 85%. Продолжаются работы по устройству монолитных перекрытий первого и второго этажей здания, монолитных лестничных клеток, шахт лифта. Ввод аэропорта в эксплуатацию намечен на декабрь 2017 года.
«Мордовия-Арена» должна иметь владельца
По словам Мутко, стадион «Мордовия-Арена», на котором пройдут матчи чемпионата мира, после завершения турнира перейдет на баланс республики. При этом врио главы региона Владимир Волков добавил, что регион уже ищет спонсора, который сможет содержать и саму арену, и футбольный клуб «Мордовия».
«Перед и во время чемпионата мира арена будет эксплуатироваться компанией “Спорт-Инжиниринг”. Сейчас для стадиона формируется служба эксплуатации. Параллельно мы возьмем на себя создание некой модели и концепции управления стадионом, чтобы он смог стать рентабельным и окупаемым. Дальше мы передадим его республике, а она, в свою очередь, будет решать, что с ним делать», — сказал Мутко.
Сдача «Мордовии-Арены» намечена на декабрь 2017 года. На стадионе, вместимость которого составит около 45 тысяч зрителей, состоятся четыре матча группового этапа чемпионата мира. Планируется, что после мирового первенства на арене будет проводить домашние матчи саранская «Мордовия», а вместимость стадиона будет сокращена до 30 тысяч мест.
Строительство «Мордовии-Арены» идет по графику. Готовность стадиона составляет 65%. Свайные и монолитные работы выполнены на 100%, устройство наружных стен и перегородок на 75%; поставка основных металлоконструкций — на 94%; монтаж основных металлоконструкций — на 55%.
База «Мордовии» тоже готовится к чемпионату мира
Мутко посетил тренировочную базу «Мордовии», которую после проведения необходимой реконструкции также планируется задействовать в чемпионате мира. К имеющемуся в наличии полю с искусственным покрытием будет добавлено еще одно с натуральным газоном высокого качества, соответствующим международным стандартам Международной федерации футбола (ФИФА). Общая готовность объекта — 70%. Кроме того, на базе «Мордовии» строится
Помимо базы «Мордовии», команды — участницы чемпионата мира смогут тренироваться на стадионе «Старт» и на поле Центра олимпийской подготовки (ЦОП). Работы на всех трех тренировочных площадках должны быть завершены к августу 2017 года. Две площадки будут основными, а одна станет резервной. После чемпионата мира их будут использовать футбольные клубы,
Что касается гостиничного фонда, то к декабрю в Саранске будут построены два новых отеля — один уровня
Помимо Саранска, матчи чемпионата мира также пройдут в Москве,
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