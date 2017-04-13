«Альфа-Банк» готов рассмотреть выдачу кредита российскому ТВ на покупку телеправ ЧМ-2018

Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) требует $120 млн за телеправа.

«Если в наш банк обратится какой-нибудь телеканал, который попросит кредит на то, чтобы купить трансляции матчей чемпионата мира и Кубка конфедераций, — мы рассмотрим эту возможность. Мы готовы оказать услугу в установленном порядке. Но пока что никто к нам не обращался», — сказал Соколов.