«Альфа-Банк» готов рассмотреть выдачу кредита российскому ТВ на покупку телеправ ЧМ-2018
МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. «Альфа- Банк» готов рассмотреть возможность выдачи кредита российским телекомпаниям для покупки телевизионных прав на показ Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом журналистам заявил председатель правления банка Андрей Соколов.
Ранее
«Если в наш банк обратится
Ранее Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» не согласились приобретать телеправа по цене, которую затребовала ФИФА. По некоторым данным, заявленная ФИФА стоимость телеправ превышает $100 млн. Генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман в середине февраля сообщил, что российскому ТВ и ФИФА необходимо договориться не позднее, чем за месяц до старта Кубка конфедераций, первый матч которого состоится 17 июня. В конце марта в интервью ТАСС глава компании «Телеспорт» Петр Макаренко сказал, что российские телеканалы предлагают ФИФА примерно $30 млн и данная сумма «находится
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