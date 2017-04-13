AFA пытается убедить Месси поехать в штаб-квартиру ФИФА для дачи объяснений

Об этом сообщил президент ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа.

В этой игре футболист «Барселоны» обругал бокового судью нецензурными словами, после чего ФИФА дисквалифицировала его на четыре матча и наложила на него денежный штраф в размере 10 тыс. швейцарских франков.



«ФИФА назначила дату встречи, чтобы Месси дал свои объяснения. Будет очень важно, чтобы и он поехал в Цюрих вместе с адвокатами AFA, чтобы добиться сокращения штрафных санкций. Поэтому я поеду в Барселону, чтобы убедить Месси вылететь в Цюрих», — цитирует Тапиу Télam.



Ранее Месси сказал, что не оскорблял арбитра, а выругался в воздух.