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13 апреля 2017, 11:38 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

AFA пытается убедить Месси поехать в штаб-квартиру ФИФА для дачи объяснений

ФИФА назначила на 4 мая встречу с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси, чтобы выслушать объяснения игрока в связи с его поведением в матче 13-го тура отборочного турнира чемпионата мира с национальной командой Чили (1:0).

ФИФА назначила на 4 мая встречу с нападающим сборной Аргентины <span class=error>Лионелем</span> <span class=error>Месси</span> чтобы выслушать объяснения игрока в связи с его поведением в матче 13-го тура отборочного турнира чемпионата мира с национальной командой Чили (1:0). Увеличить
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Об этом сообщил президент ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа.

В этой игре футболист «Барселоны» обругал бокового судью нецензурными словами, после чего ФИФА дисквалифицировала его на четыре матча и наложила на него денежный штраф в размере 10 тыс. швейцарских франков.

«ФИФА назначила дату встречи, чтобы Месси дал свои объяснения. Будет очень важно, чтобы и он поехал в Цюрих вместе с адвокатами AFA, чтобы добиться сокращения штрафных санкций. Поэтому я поеду в Барселону, чтобы убедить Месси вылететь в Цюрих», — цитирует Тапиу Télam.

Ранее Месси сказал, что не оскорблял арбитра, а выругался в воздух.

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