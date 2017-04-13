AFA пытается убедить Месси поехать в штаб-квартиру ФИФА для дачи объяснений
ФИФА назначила на 4 мая встречу с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси, чтобы выслушать объяснения игрока в связи с его поведением в матче 13-го тура отборочного турнира чемпионата мира с национальной командой Чили (1:0).
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Об этом сообщил президент ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа.
В этой игре футболист «Барселоны» обругал бокового судью нецензурными словами, после чего ФИФА дисквалифицировала его на четыре матча и наложила на него денежный штраф в размере 10 тыс. швейцарских франков.
«ФИФА назначила дату встречи, чтобы Месси дал свои объяснения. Будет очень важно, чтобы и он поехал в Цюрих вместе с адвокатами AFA, чтобы добиться сокращения штрафных санкций. Поэтому я поеду в Барселону, чтобы убедить Месси вылететь в Цюрих», — цитирует Тапиу Télam.
Ранее Месси сказал, что не оскорблял арбитра, а выругался в воздух.
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