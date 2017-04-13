Америка предложила ФИФА хет-трик: на ЧМ-2026 претендуют США, Канада и Мексика

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Три страны предложили ФИФА уже в мае на конгрессе организации в Бахрейне дать принципиальное согласие на их проект, а окончательное решение принять на конгрессе 2018 года в Москве. Если же к 31 марта 2018 года проект, мол, не будет отвечать необходимым требованиям, пусть конкурс снова откроют для всех.

В письме североамериканских федераций отмечается, что Совет ФИФА ранее согласился с тем, что ЧМ-2026 может быть устроен силами нескольких государств, а также обращается внимание на то, что КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна) не принимала мировых первенств с 1994 года, то есть дольше, чем конфедерации Азии, Африки, Южной Америки и Европы.

С этим аргументом нельзя не согласиться. Поспорить могла бы только Океания. Причем, два года назад в Новой Зеландии поднимался вопрос о совместном проекте с Австралией на 2026 год. Но, во-первых, Австралийская федерация идею турнира на двоих отклонила. Тем более что Зеленый континент в 2006 году перешел в Азиатскую конфедерацию. А насчет перспектив Азии и Европы ФИФА в марте высказалась однозначно: эти континенты проводят чемпионаты в 2018 и 2022 годах, а потому заявки их представителей рассматриваться не будут.

Как ни досадно Китаю, который хотел бы организовать ЧМ-2026 и располагает для этого потенциалом. Что ж, раньше надо было думать. Поднебесная была бы реальным претендентом на мировое первенство 2022 года, если бы вступила в свое время в борьбу за него.

Зепп Блаттер в преддверии выборов в мае 2015 года делал реверансы в сторону располагающей на конгрессе множеством голосов Африки. Не обещал, как поспешили тогда представить дело некоторые африканские СМИ, но недвусмысленно говорил, что Черному континенту «не надо останавливаться на турнире 2010 года» и что «следует выставлять свои кандидатуры». В Марокко вообще писали, что Блаттер якобы выразил готовность поддержать кандидатуру этой страны. Но в итоге Африка, которой объективно невозможно конкурировать по своим возможностям с Северной Америкой, пока, думается, удовлетворится увеличением своего присутствия в финальных турнирах с 5 до 9 команд.

Представительство КОНКАКАФ, к слову, возрастет с 3,5 мест (одна путевка разыгрывается сейчас в межконтинентальных стыках) до 6 полноценных путевок. Формально, впрочем, квоты еще должен утвердить конгресс ФИФА, но в мае он, можно не сомневаться, это сделает.

Правда, при проведении чемпионата мира сразу тремя государствами число разыгрываемых путевок в финальный турнир в зоне КОНКАКАФ скукожится до трех. Но едва ли будут протесты. Центральная Америка к такому рациону привыкла, а североамериканские сборные, очевидные претенденты на путевки, как конкуренты, отсеются.

В вопросе инфраструктуры и технической оснащенности у ФИФА к претендентам из Северной Америки не должно быть претензий. В мире очень мало государств, способных провести чемпионат мира в формате 48 сборных. США — одно из них. Эта страна в принципе могла бы и не делиться с географическими соседями. Впрочем, она все равно возьмет на себя львиную долю при организации турнира. Предполагается, что в Штатах пройдут 60 из 80 матчей, то есть три четверти программы, а Канада с Мексикой получат по десятку игр.

Сообщество США и Канады вопросов не вызывает. В конце концов, в чемпионате MLS участвуют три канадских клуба — из Монреаля, Торонто и Ванкувера. Зачем приплели Мексику? Вероятно, это уже политика. К тому же Мексика пользуется в футбольном мире авторитетом, а также опытом проведения мировых первенств, пусть уже отдаленным по времени. Она, как известно, принимала футбольные чемпионаты планеты в 1970 и 1986 годах.

СМИ, понятно, заострили внимание на том, что проект получил благословение президента Дональда Трампа. «В футболе никакой стены», — ехидно начала, например, свою статью французская La Liberation. Но, в конце концов, новый президент намеревался бороться с нелегальной иммиграцией, а не с любым сотрудничеством, включая область футбола.