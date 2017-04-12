Сообразят на троих: почему Канада, Мексика и США решили провести ЧМ-2026 вместе

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США, Мексика и Канада стали первыми официальными кандидатами на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года. Три североамериканские страны совместно собираются провести турнир, где ожидаются рекордные 48 стран-участниц.

Новое руководство Международной федерации футбола (ФИФА) во главе с Джанни Инфантино не только резко увеличило с 2026 года количество сборных, но и ограничило круг кандидатов на организацию. Учитывая, что предстоящие чемпионаты пройдут в Европе и Азии (России и Катаре соответственно), эти континенты не смогут провести мировое первенство в 2026 году. Хотя турнир может состояться в Америке, Африке или Океании, пока единственной реальной кандидатурой является североамериканская.

Приняв географические ограничения, ФИФА, в свою очередь, сняла запрет на совместное проведение чемпионатов мира, который действовал с 2002 года. Тогда мировое первенство прошло в Японии и Южной Корее, и опыт был признан не самым удачным. Теперь без совмещения, похоже, не обойтись. В 2026 году на чемпионате мира будут сыграны 80 матчей (при нынешних 32 участниках — 64 матча), что подразумевает солидные расходы на организацию, строительство и реконструкцию стадионов.

Ранее в Колумбии заявляли о своем желании провести чемпионат мира. Но в Южной Америке куда более интересна совместная заявка Аргентины, Чили и Уругвая, которые нацелились на турнир 2030 года. Так что Колумбия вряд ли получит поддержку соседей, а в одиночку ей справиться будет непросто. К тому же у нее есть неудачный опыт организации мундиаля 1986 года, который она получила, но затем отказалась по экономическим причинам.

Желание организовать чемпионат мира 2026 года высказывали Австралия и Новая Зеландия, интересный проект подготовили Испания и Португалия — европейские страны, которым этот турнир провести нельзя, намерены взять в компаньоны власти Марокко. Однако пока эти кандидатуры не стоит рассматривать всерьез хотя бы до официального выдвижения заявки. Были не против совместно провести чемпионат мира 2026 года Азербайджан и Турция — в случае, если на других континентах никто на это не решится. Но с появлением мощной североамериканской заявки этот вариант отпал.

Фавориты без конкурентов

Сам факт официального выдвижения заявки сделал ее явным фаворитом предвыборной гонки, которая продлится еще три года. Организатор чемпионата мира 2026 года будет назван лишь в 2020-м, хотя представители США, Мексики и Канады уже попросили ФИФА перенести выборы на 2018-й и провести их в Москве на конгрессе организации, приуроченном к чемпионату мира. Если за ближайший год достойных конкурентов у североамериканцев так и не появится, тянуть действительно не будет смысла.

Цитата Любая команда, включая болельщиков и официальных представителей, должна иметь возможность попасть в страну, иначе чемпионата мира там не будет © Джанни Инфантино

Не стоит и рассуждать о «нефутбольности» североамериканской заявки, учитывая популярность этого вида спорта в Мексике и невероятными темпами развивающуюся Главную футбольную лигу (MLS) в США. Не так популярен футбол в Канаде, однако три клуба из этой страны выступают в MLS, причем ФК «Торонто» в прошлом сезоне вышел в финал, где уступил «Сиэтлу».

В последние годы ФИФА нередко отдавала чемпионаты мира и другие крупные турниры странам, которые нельзя назвать футбольными сверхдержавами, но именно в США проведение мирового первенства 1994 года дало максимальный эффект. MLS получила развитие, став весьма прибыльным мероприятием, здесь выступает немало звезд, пусть в основном и возрастных.

Благодарность американскому футболу

Матчи MLS, несмотря на растущую популярность соккера в стране, проходят на 20−30-тысячных аренах, однако сборная США обычно играет на крупных стадионах, где также проходят товарищеские матчи ведущих европейских клубов. Самым популярным видом спорта в США в любом случае остается футбол американский, матчи которого нередко играются на 100-тысячных стадионах. Это могут использовать и организаторы мирового первенства, ведь матчи американского и европейского футбола проходят на одних стадионах.

Стадион "Метлайф", на которым выступают клубы НФЛ "Нью-Йорк Джайентс" и "Нью-Йорк Джетс". AP 2017

На данный момент у США есть 137 стадионов вместимостью более 40 тысяч зрителей, допустимой для матчей чемпионата мира. Порядка 25 из них вмещают все 80 тысяч зрителей. Главная из новых арен — «Метлайф-стэдиум» в Ист-Рутерфорде (штат Нью-Джерси), который вмещает 82,5 тысячи зрителей. Год назад здесь прошел финал Кубка Америки, где команда Чили в серии пенальти обыграла аргентинцев, после чего Лионель Месси ненадолго приостановил выступления за сборную….

Новые крупные арены построены в Лэндовере (штат Мэриленд), Арлингтоне и Хьюстоне (Техас), Денвере, Филадельфии, Сиэтле, Санта-Кларе (Калифорния), Питтсбурге, Детройте. Все эти стадионы предназначены в основном для американского футбола, но играют там и в соккер.

«Ацтека» готова принять третий финал

В Мексике не так давно 50-летний юбилей отметил стадион, считающийся национальной гордостью, — легендарная «Ацтека» (единственная арена в истории футбола, принимавшая два финала чемпионатов мира — в 1970 и 1986 годах). Дважды чемпион мира (1950 и 2014) определился и на «Маракане» в бразильском Рио-де-Жанейро, однако в первом случае игра между сборными Бразилии и Уругвая (1:2), завершившаяся «мараканасо» — сенсационным поражением хозяев, — формально была не финалом, а заключительной встречей решающего группового раунда.

Вид на стадион "Ацтека" во время открытия чемпионата мира 1986 года AP 2017

В лучшие годы «Ацтека» вмещала более 120 тысяч зрителей, хотя рекорд ее посещаемости принадлежит поединку с участием звезды мексиканского бокса Хулио Сесара Чавеса, который в 1993 году нокаутировал американца Грега Хаугена в присутствии 132 тысяч болельщиков. Сейчас «Ацтеку» реконструировали, а вместимость уменьшили до 87 тысяч зрителей, причем последний ремонт завершился лишь в прошлом году. На стадионе выступает сборная Мексики и один из самых популярных клубов страны — «Америка».

Из других мексиканских арен готовы принять чемпионат мира также 45-тысячный стадион «Чивас» в Гвадалахаре, открытый в 2010-м, да 52-тысячная арена в Монтеррее, которой еще нет и двух лет. Большинство команд выступает на старых стадионах, многие из которых повидали матчи чемпионатов мира — как, к примеру, «Халиско» в Гвадалахаре или «Куаутемок» в Пуэбле. Достаточно вместительны, но стары «Университарио» в Сан-Николасе и Олимпийский стадион в Мехико, на котором выступают столичные «Пумы» из УНАМ.

В любом случае, Мексика является одной из самых экономически стабильных латиноамериканских стран, где большое внимание уделяется футболу — местный чемпионат в последние годы по уровню уже не уступает бразильскому и аргентинскому, собрав многих звезд из Южной Америки.

Привести в порядок инфраструктуру в стране, которой удалось в двухлетний срок подготовиться к чемпионату мира 1986 года после отказа Колумбии, труда не составит.

В Канаде популярен женский футбол

Канада — страна зимних видов спорта, и на данный момент крупнейшей футбольной ареной страны является 56-тысячный Стадион Содружества в Эдмонтоне, более 50 тысяч зрителей вмещают арены в Монреале, Ванкувере и Торонто. Построены они в 70−80-х годах, однако очевидно, что большого количества крупных арен в Канаде и не нужно — на матчи открытия или финал чемпионата мира эта страна претендовать не будет.

Вратарь женской сборной США по футболу. AP 2017

Однако Канаде не в новинку проводить крупные футбольные турниры — в 2015 году здесь прошел женский чемпионат мира, где даже на матчах группового раунда присутствовало по 20−30 тысяч болельщиков. Впрочем, женский футбол в Канаде куда популярнее мужского — женская сборная дважды становилась чемпионом Северной Америки, в 2003 году заняла четвертое место на чемпионате мира, а также выиграла бронзовые медали на двух последних Олимпиадах.

Мужская команда может похвастаться даже олимпийским золотом, но случилось это на Играх 1904 года, а на чемпионатах мира канадцы играли лишь в 1986 году, проиграв все три матча в группе, в том числе и команде СССР (0:2).

США и Мексика знают дорогу в плей-офф

Для сборной Канады организация в стране чемпионата мира станет возможностью принять в нем участие, да и то не факт — принятый формат предполагает лишь одну автоматическую путевку для страны-организатора, если же таковых будет три, решение примет совет ФИФА. Зато футболисты из Мексики и США — завсегдатаи финальных турниров. Можно долго спорить насчет популярности и развития футбола в США, однако национальная команда этой страны играла на всех чемпионатах мира начиная с 1990 года. Четырежды при этом она вышла из группы, а в 2002 году добралась до четвертьфинала.

Футболисты сборной США (справа) во время матча 1/8 финала чемпионата мира 2014 года против команды Бельгии AP 2017

Сборная Мексики и вовсе с 1994 года неизменно выходит в 1/8 финала чемпионатов мира, однако матчи этой стадии каждый раз проигрывает. Пробиться в восьмерку лучших команд мира мексиканцы дважды сумели на домашних мировых первенствах — в 1970 и 1986 годах.

Добавим, что в отборочном турнире чемпионата мира — 2018 в зоне КОНКАКАФ в решающей стадии сборная Мексики лидирует в группе из шести команд, американцы же занимают четвертое место, которое позволит сыграть в стыковых матчах с азиатской сборной. Однако сборная США в шести оставшихся турах наверняка опередит конкурентов из Коста-Рики и Панамы и получит автоматическую путевку на чемпионат мира в России. В сборную вернулся известный специалист Брюс Арена, руководивший командой на чемпионатах мира 2002 и 2006 годов, так что игра и результаты сборной сразу улучшились.

ФИФА рассчитывает на лишний миллиард

Чемпионаты мира являются главным источником дохода для ФИФА, которая при этом практически не вкладывается в их проведение — все затраты ложатся на организаторов.

Согласно финансовому проекту, на чемпионате мира 2026 года ФИФА собирается заработать порядка $6,5 млрд, что почти на миллиард больше, чем предполагаемый доход от чемпионата мира 2018 года в России. Ожидается, что в связи с увеличением числа команд-участниц и матчей вырастут как туристические потоки, так и количество заключенных контрактов по разным направлениям. Только продажа прав на телетрансляции, как рассчитывают в ФИФА, принесет дополнительно $500 млн дохода.

Нигде, кроме как в Северной Америке, не умеют извлекать максимальную прибыль, так что проведение чемпионата мира в трех странах региона будет выгодным для всех сторон. При этом наличие достаточной инфраструктуры (прежде всего нефутбольной) в США, Канаде и Мексике заметно сократит расходы организаторов — в сравнении с последними турнирами в Бразилии, России и Катаре. Организация чемпионата мира в странах, где умеют считать деньги, поможет ФИФА выйти из замкнутого круга, когда турниры стали проводить лишь те, кто готов много потратить, не особо рассчитывая на отдачу.

Евгений Трушин.