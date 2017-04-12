Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29402665/
12 апреля 2017, 13:53 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Маркин: Меры безопасности на ЧМ-2018 будут касаться не только фанатов, но и команд

МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт, Александр Рогулев. Меры безопасности, которые будут применяться во время Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года в России, будут касаться не только болельщиков, но и команд, заявил глава комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин.

Во вторник в Дортмунде должен был состояться матч ¼ финала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Монако». Однако чуть менее чем за час до игры у автобуса немецкого клуба произошло несколько взрывов, было повреждено стекло, а защитник Марк Бартра получил перелом лучевой кости. Причины произошедшего выясняются.

«В данном случае все вопросы к полиции Дортмунда. Мотивы у нападавшего могут быть самые разные, вплоть до мести ревнивого мужа. Разумеется, при подготовке городов России к чемпионату мира и Кубку конфедераций прорабатываются все вопросы безопасности, в том числе на маршрутах следования не только болельщиков, но и команд», — заявил Маркин, слова которого агентству «Р-Спорт» предоставила пресс-служба компании «Русгидро», где он занимает пост первого заместителя гендиректора.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Комиссия РФС в четверг может рассмотреть документы по сертификации стадиона в Петербурге

Комиссия РФС в четверг может рассмотреть документы по сертификации стадиона в Петербурге

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Комиссия Российского футбольного союза (РФС) в четверг может рассмотреть документы о сертификации стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела лицензирования федерации Евгений Летин.
Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Норвежский лыжник: раньше я шутил про предложение Путина, а сейчас задумался

Там, где действительно тает лед: горячая Ice girl из Уфы