Маркин: Меры безопасности на ЧМ-2018 будут касаться не только фанатов, но и команд
МОСКВА, 12 апр —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Меры безопасности, которые будут применяться во время Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года в России, будут касаться не только болельщиков, но и команд, заявил глава комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин.
Во вторник в Дортмунде должен был состояться матч ¼ финала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Монако». Однако чуть менее чем за час до игры у автобуса немецкого клуба произошло несколько взрывов, было повреждено стекло, а защитник Марк Бартра получил перелом лучевой кости. Причины произошедшего выясняются.
«В данном случае все вопросы к полиции Дортмунда. Мотивы у нападавшего могут быть самые разные, вплоть до мести ревнивого мужа. Разумеется, при подготовке городов России к чемпионату мира и Кубку конфедераций прорабатываются все вопросы безопасности, в том числе на маршрутах следования не только болельщиков, но и команд», — заявил Маркин, слова которого агентству «Р-Спорт» предоставила
Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи,
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