Маркин: Меры безопасности на ЧМ-2018 будут касаться не только фанатов, но и команд

Во вторник в Дортмунде должен был состояться матч ¼ финала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Монако». Однако чуть менее чем за час до игры у автобуса немецкого клуба произошло несколько взрывов, было повреждено стекло, а защитник Марк Бартра получил перелом лучевой кости. Причины произошедшего выясняются.

«В данном случае все вопросы к полиции Дортмунда. Мотивы у нападавшего могут быть самые разные, вплоть до мести ревнивого мужа. Разумеется, при подготовке городов России к чемпионату мира и Кубку конфедераций прорабатываются все вопросы безопасности, в том числе на маршрутах следования не только болельщиков, но и команд», — заявил Маркин, слова которого агентству «Р-Спорт» предоставила пресс-служба компании «Русгидро», где он занимает пост первого заместителя гендиректора.