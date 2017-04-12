Комиссия РФС в четверг может рассмотреть документы по сертификации стадиона в Петербурге

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Разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию было получено в конце декабря 2016 года. 31 марта было объявлено, что работы по адаптации арены к Кубку конфедераций по футболу 2017 года и чемпионату мира — 2018 завершены. Первый матч на стадионе планируется провести 22 апреля — это будет игра 24-го тура чемпионата России между местным «Зенитом» и екатеринбургским «Уралом».

«Завтра будет комиссия по сертификации, и, возможно, будем рассматривать стадион на Крестовском. Сейчас по этому стадиону активно предоставляются документы, но пока не хватает некоторых и отчета по устранению замечаний», — прокомментировал ситуацию Летин.

«Сейчас активная фаза, они все устраняют. Вчера стадион принимала полиция, сейчас идут активные действия по принятию стадиона различными службами», — также отметил он.

Строительство стадиона велось с 2007 года. Вместимость арены составляет около 68 тысяч зрителей.