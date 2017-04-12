Стадион «Санкт-Петербург»: оживите Гоголя!
Наш обозреватель — о ситуации вокруг стадиона «Санкт-Петербург».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Уже ни смеха, ни слез с этой питерской стадионной
Ведь
Кстати, эту мысль в полной мере Северной столице — или ее конкретному представителю в лице «Зенита» — еще предстоит оценить. Когда это чудище, которое ежедневно, помногу и с сытой громкой отрыжкой питается деньгами, нужно будет содержать. С учетом того, сколько там каждый день обнаруживается поломок, это будет то еще удовольствие.
4 февраля 2011 года мне в его описании помогали классики сатиры XX века — Ильф и Петров. Комментируя в «Своей колонке» ситуацию со строительством стадиона на тот момент, я озаглавил ее «Пилите, Шура, пилите!». Это было больше шести лет назад. Реакция последовала только с читательской стороны. Сейчас пора уже окунаться в XIX столетие. Все давно уже придумано и описано.
Меняются губернаторы и их «вице», ответственные за стройку. Один подрядчик сменяет другого, порой начинаются и вскоре тихо заканчиваются «разборы полетов»,
Для того чтобы последнее произошло, вероятно, нужно
На следующий день то же издание информировало, что причиной протечек стала неправильная эксплуатация.
А теперь, не успел стадион родиться, как газон умер (кстати, припоминаю, что нечто подобное произошло и на «Казань Арене»). Каждая фраза в откровенном интервью гендиректора «Зенита» Максима Митрофанова поражает воображение.
«Футбольное поле, которое было создано стадионными подрядчиками, — оно умерло». «Инженерные системы поля полностью не работают и не сданы». «И еще потому, что пока невозможно открыть крышу по ряду причин. И нашему полю не хватает воздуха. Траве плохо. Крышу обещают открыть к числу 12-му. Но мы потеряли две недели, когда газон мог бы расти». «У вас должен возникнуть вопрос: “Оно (поле) же выдвижное?” Но на той территории, куда оно должно выдвигаться, оргкомитет “Россия-2018” строит временные сооружения, медиагородок. И он останется там до чемпионата мира, поэтому газон не выкатится туда и после Кубка конфедераций».
Крыша открывающаяся, но ее открыть нельзя.
Поле выдвижное, но его выдвинуть нельзя.
Инженерные системы есть, но они не работают.
Газон теоретически существует, но практически трава не растет.
Наконец построили! «Крестовский» принял первых посетителей.
И все удовольствие — за 41,7 миллиарда рублей, в которые ловкостью
Еще
«Зениту», видимо, придется играть на арене «Санкт-Петербург» 22 апреля — потому что до Кубка конфедераций по правилам стадион должен пройти три тестовых матча. Клуб выступать там желанием не горит, поскольку понимает, с каким полем, скорее всего, столкнется.
Ситуация анекдотическая. Или, если хотите, трагикомическая. Больше десяти лет строили космический по деньгам точно, и, как нас уверяли, по уровню стадион — а на нем,
«Зенит» реально жалко. И Митрофанов, и президент клуба Александр Дюков еще несколько лет назад сетовали, что, если бы стройку отдали бы не городу, а «Газпрому» и собственно «Зениту»,
Хорошо помню, как Дик Адвокат, возглавив сборную России, в нашем разговоре удивлялся: едем, мол, на «Петровский», а ведь мне клятвенно обещали построить для «Зенита» новый стадион еще к 2009 году.
Не думаю, что «Зенит» улучшит себе карму, полностью переехав на эту арену. Не представляю, что на этом стадионе нужно выиграть, чтобы все разом забыли все перипетии его строительства. Тут, боюсь, даже победа сборной России в финале Кубка конфедераций не поможет.
Искренне рекомендую клубу играть
Игорь РАБИНЕР.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter