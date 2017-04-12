Стадион «Санкт-Петербург»: оживите Гоголя!

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Уже ни смеха, ни слез с этой питерской стадионной Санта-Барбарой не осталось. Хотя нет, какой там американский сериал — чтобы описать это, нужно понимать, как все устроено в России. Вернитесь к нам, Николай Васильевич Гоголь!

Ведь стадион-вечнострой на Крестовском острове заслуживает чего-то еще более эпического, чем «Мертвые души». Как-то раз даже гордый петербуржец Михаил Боярский не выдержал и назвал его «памятником коррупции». Емче можно выразиться разве что фразой другого известного питерца — Михаила Шаца: «Новый стадион стал опухолью на теле Санкт-Петербурга».

Кстати, эту мысль в полной мере Северной столице — или ее конкретному представителю в лице «Зенита» — еще предстоит оценить. Когда это чудище, которое ежедневно, помногу и с сытой громкой отрыжкой питается деньгами, нужно будет содержать. С учетом того, сколько там каждый день обнаруживается поломок, это будет то еще удовольствие.

4 февраля 2011 года мне в его описании помогали классики сатиры XX века — Ильф и Петров. Комментируя в «Своей колонке» ситуацию со строительством стадиона на тот момент, я озаглавил ее «Пилите, Шура, пилите!». Это было больше шести лет назад. Реакция последовала только с читательской стороны. Сейчас пора уже окунаться в XIX столетие. Все давно уже придумано и описано.

Меняются губернаторы и их «вице», ответственные за стройку. Один подрядчик сменяет другого, порой начинаются и вскоре тихо заканчиваются «разборы полетов», куда-то под шумок исчезают баснословные деньги. Все всё понимают, но отчего-то ни один человек, так или иначе причастный к происходящему, за руку не пойман и свободы не лишен.

Для того чтобы последнее произошло, вероятно, нужно что-то совсем уж нехорошее — куда хуже, чем затопленные во время первого же концерта 22 февраля (фестиваля «Радио «Зенит») стадионные помещения. Тогда, как сообщила «Фонтанка», «протекла крыша, вода образовала лужи в коридоре и холле, в некоторых местах под потоки подставили мусорные баки».

На следующий день то же издание информировало, что причиной протечек стала неправильная эксплуатация. Вице-губернатор Игорь Албин, комментируя форс-мажор для СМИ, произнес фразу ну точно для Гоголя: «В системе канализирования оказалась тряпка».

А теперь, не успел стадион родиться, как газон умер (кстати, припоминаю, что нечто подобное произошло и на «Казань Арене»). Каждая фраза в откровенном интервью гендиректора «Зенита» Максима Митрофанова поражает воображение.

«Футбольное поле, которое было создано стадионными подрядчиками, — оно умерло». «Инженерные системы поля полностью не работают и не сданы». «И еще потому, что пока невозможно открыть крышу по ряду причин. И нашему полю не хватает воздуха. Траве плохо. Крышу обещают открыть к числу 12-му. Но мы потеряли две недели, когда газон мог бы расти». «У вас должен возникнуть вопрос: “Оно (поле) же выдвижное?” Но на той территории, куда оно должно выдвигаться, оргкомитет “Россия-2018” строит временные сооружения, медиагородок. И он останется там до чемпионата мира, поэтому газон не выкатится туда и после Кубка конфедераций».

Крыша открывающаяся, но ее открыть нельзя.

Поле выдвижное, но его выдвинуть нельзя.

Инженерные системы есть, но они не работают.

Газон теоретически существует, но практически трава не растет.

Наконец построили! «Крестовский» принял первых посетителей.

И все удовольствие — за 41,7 миллиарда рублей, в которые ловкостью чьих-то многочисленных рук (и, конечно же, никакого обмана!) превратились изначальные 6,7 миллиарда, озвученные в 2007-м.

Еще грустно-веселее, смехо-слезливее становится после чтения интервью агронома «Петровского» Константина Креминского. «Судя по характеру повреждений, когда газон зимовал на улице, по нему походило немало людей». «Когда внутри чаши мы стопили снег, признаков жизни у газона практически не наблюдалось. А вместо них мы увидели очень неприятное грибковое заболевание и много плесени. Тем не менее приняли это поле. Практически без всяких документов». «За девять месяцев, что поле эксплуатировал его предыдущий подрядчик, аэрация не проводилась ни разу. Поле укатывали, траву косили — и все. Никакой фумицидной обработки сделано не было…» И так далее.

«Зениту», видимо, придется играть на арене «Санкт-Петербург» 22 апреля — потому что до Кубка конфедераций по правилам стадион должен пройти три тестовых матча. Клуб выступать там желанием не горит, поскольку понимает, с каким полем, скорее всего, столкнется.

Ситуация анекдотическая. Или, если хотите, трагикомическая. Больше десяти лет строили космический по деньгам точно, и, как нас уверяли, по уровню стадион — а на нем, во-первых, ничего не работает, а во-вторых, его будущий хозяин не хочет играть. И я его, хозяина этого, хорошо понимаю.

«Зенит» реально жалко. И Митрофанов, и президент клуба Александр Дюков еще несколько лет назад сетовали, что, если бы стройку отдали бы не городу, а «Газпрому» и собственно «Зениту», сине-бело-голубые уже давным-давно играли бы на новой арене. И сколько могли бы за эти годы заработать — наверняка в клубе считали. Но строить дали городу. И кто же будет добровольно от такой синекуры избавляться? Такие возможности выпадают редко. «Доить» их нужно по полной.

Хорошо помню, как Дик Адвокат, возглавив сборную России, в нашем разговоре удивлялся: едем, мол, на «Петровский», а ведь мне клятвенно обещали построить для «Зенита» новый стадион еще к 2009 году. Ха-ха. Пришлось подождать еще чуть-чуть. Да и по сей день, собственно, приходится. Не будь Кубка конфедераций, обязательства по проведению которого никуда не денешь, еще бы невесть сколько времени прождали бы. И все это время явление, именуемое в народе «пилорамой», беззастенчиво продолжалось бы.

Не думаю, что «Зенит» улучшит себе карму, полностью переехав на эту арену. Не представляю, что на этом стадионе нужно выиграть, чтобы все разом забыли все перипетии его строительства. Тут, боюсь, даже победа сборной России в финале Кубка конфедераций не поможет.

Искренне рекомендую клубу играть какие-то матчи на старом добром, намоленном «Петровиче», который повидал много чего интересного и настоящего. «Петровиче», по которому тоскуешь все больше, получая очередную порцию дичи из Крестовского символа эпохи.

Игорь РАБИНЕР.