Женская сборная Казахстана заняла первое место в группе отбора на чемпионат мира-2019

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Встреча получилась не такой легкой, как многим казалось, эстонки хорошо настроились на борьбу. В итоге после первого тайма на табло горели нули, а во второй половине казахстанкам помог гол Юлии Николаенко.



Таким образом, казахстанки набрали семь очков и заняли первое место в квартете, что дает право выступить в групповом этапе отборочного раунда чемпионата мира-2019, он пройдет с 11 сентября 2017 года по 4 сентября 2018 года.



Эстония — Казахстан 0:1 (0:0)

Гол: Николаенко 62 (0:1)

Эстония: Стригин, Паулус, Лоо (Таммик 82), Кубасова (Аарна 77), Банникова, Злиднис, Розен (Тоом 70), Валс, Саар, Рутковская, Тюлп

Казахстан: Железняк (Гребенюк 60), Жанатаева, Киргизбаева, Красюкова, Вылданова, Карибаева (Хайрулина 89), Бортникова, Николаенко (Гайстенова 90+4), Бабшук, Мясникова, Айтымова

Главная судья: Елени Лампадариу (Греция)

11 апреля. Тбилиси. Михаил Месхи-2.